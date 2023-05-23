Соратника бывшего вице-мэра Челябинска выпустили из-под ареста

на Александра Грезева наложили запрет определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска 24 мая выпустил из-под домашнего ареста экс-руководителя МКУ «Городская среда» Челябинска Александра Грезева, обвиняемого в получении крупных взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, новая мера пресечения не связана с изоляцией от общества.

«Следствие обратилось к суду с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Грезева с домашнего ареста на запрет определенных действий до 27 августа. Суд ходатайство поддержал», — сообщили URA.RU в суде.

В этот же день в областном суде решали вопрос по мере пресечения заместителю Грезева — Сергею Любимову. Стороне обвинения удалось убедить суд продлить содержание его в СИЗО еще на месяц, то есть до 27 июня. Таким образом, срок заключения Любимова под стражей превысит 12 месяцев.

После задержания в июне 2022 года, Грезев чуть больше четырех месяцев находился под стражей. В конце октября после того, как он подписал досудебное соглашение, ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. Любимов, в свою очередь, с момента задержания находится в СИЗО.

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали Грезева и Любимова в июне 2022 года. Им предъявили обвинения в получении многомилионных взяток. В июле того же года за аналогичное преступление был задержан другой замдиректора МКУ — Вадим Левченко, а в сентябре силовики задержали бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева. По версии следствия, именно он организовал группировку, которая на финансовой основе помогала владельцам нелегального бизнеса в городе.