Главное о встрече курганских погорельцев с вице-премьером Татарстана

24 мая 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Татарстана будет проверять курганское селе ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В село Юлдус Шадринского муниципального округа приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев для встречи с пострадавшими от пожара, который случился 7 мая. В результате этого происшествия сгорело более 200 домов. Правительство Татарстана отправили в Юлдус гуманитарную помощь. О самых главных событиях с приезда вице-премьера в курганское село URA.RU объединило в данной сбойке. В курганское село едет вице-премьер Татарстана. Перед приездом в Юлдус Шайхразиев встретится с губернатором Шумковым;

В Юлдус привезли пиломатериалы, из которых будут делать временные сараи для скота;

Для погорельцев из курганского села готовят общежитие в Шадринске;

Для встречи с татарским вице-премьером приехал депутат Курганской облдумы Марат Исламов;

Конгресс татар из Челябинской области отправил гуманитарную помощь погорельцам из Юлдуса;

В Юлдус приехал вице-премьер Василь Шайхразиев. Его проводили в мечеть;

Курганские погорельцы завалили татарского вице-премьера жалобами и вопросами. С представителем власти общаются на татарском языке;

Пострадавшим от пожара в Юлдусе предлагают искать новые участки для строительства;

Шайхразиев будет отчитываться перед губернатором Курганской области. Вице-премьер расскажет Шумкову о ситуации в селе;

Вице-премьер Шайхразиев планирует ездить в курганское село каждый месяц. Он будет делать это ради проверки ситуации. Ранее URA.RU запускало онлайн-трансляцию с приезда вице-премьера Татарстана. На месте встречи работали корреспонденты информационного агентства.

В село Юлдус Шадринского муниципального округа приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев для встречи с пострадавшими от пожара, который случился 7 мая. В результате этого происшествия сгорело более 200 домов. Правительство Татарстана отправили в Юлдус гуманитарную помощь. О самых главных событиях с приезда вице-премьера в курганское село URA.RU объединило в данной сбойке. Ранее URA.RU запускало онлайн-трансляцию с приезда вице-премьера Татарстана. На месте встречи работали корреспонденты информационного агентства.