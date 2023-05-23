Главное о встрече курганских погорельцев с вице-премьером Татарстана

Вице-премьер Татарстана будет проверять курганское селе ежемесячно
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В село Юлдус Шадринского муниципального округа приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев для встречи с пострадавшими от пожара, который случился 7 мая. В результате этого происшествия сгорело более 200 домов. Правительство Татарстана отправили в Юлдус гуманитарную помощь. О самых главных событиях с приезда вице-премьера в курганское село URA.RU объединило в данной сбойке.
- В курганское село едет вице-премьер Татарстана. Перед приездом в Юлдус Шайхразиев встретится с губернатором Шумковым;
- В Юлдус привезли пиломатериалы, из которых будут делать временные сараи для скота;
- Для погорельцев из курганского села готовят общежитие в Шадринске;
- Для встречи с татарским вице-премьером приехал депутат Курганской облдумы Марат Исламов;
- Конгресс татар из Челябинской области отправил гуманитарную помощь погорельцам из Юлдуса;
- В Юлдус приехал вице-премьер Василь Шайхразиев. Его проводили в мечеть;
- Курганские погорельцы завалили татарского вице-премьера жалобами и вопросами. С представителем власти общаются на татарском языке;
- Пострадавшим от пожара в Юлдусе предлагают искать новые участки для строительства;
- Шайхразиев будет отчитываться перед губернатором Курганской области. Вице-премьер расскажет Шумкову о ситуации в селе;
- Вице-премьер Шайхразиев планирует ездить в курганское село каждый месяц. Он будет делать это ради проверки ситуации.
Ранее URA.RU запускало онлайн-трансляцию с приезда вице-премьера Татарстана. На месте встречи работали корреспонденты информационного агентства.
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