23 мая 2023

Главное о встрече курганских погорельцев с вице-премьером Татарстана

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Юлдус. Курган
Вице-премьер Татарстана будет проверять курганское селе ежемесячно Фото:
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В село Юлдус Шадринского муниципального округа приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев для встречи с пострадавшими от пожара, который случился 7 мая. В результате этого происшествия сгорело более 200 домов. Правительство Татарстана отправили в Юлдус гуманитарную помощь. О самых главных событиях с приезда вице-премьера в курганское село URA.RU объединило в данной сбойке.

  • В курганское село едет вице-премьер Татарстана. Перед приездом в Юлдус Шайхразиев встретится с губернатором Шумковым;
  • В Юлдус привезли пиломатериалы, из которых будут делать временные сараи для скота;
  • Для погорельцев из курганского села готовят общежитие в Шадринске;
  • Для встречи с татарским вице-премьером приехал депутат Курганской облдумы Марат Исламов;
  • Конгресс татар из Челябинской области отправил гуманитарную помощь погорельцам из Юлдуса;
  • В Юлдус приехал вице-премьер Василь Шайхразиев. Его проводили в мечеть;
  • Курганские погорельцы завалили татарского вице-премьера жалобами и вопросами. С представителем власти общаются на татарском языке;
  • Пострадавшим от пожара в Юлдусе предлагают искать новые участки для строительства;
  • Шайхразиев будет отчитываться перед губернатором Курганской области. Вице-премьер расскажет Шумкову о ситуации в селе;
  • Вице-премьер Шайхразиев планирует ездить в курганское село каждый месяц. Он будет делать это ради проверки ситуации.

Ранее URA.RU запускало онлайн-трансляцию с приезда вице-премьера Татарстана. На месте встречи работали корреспонденты информационного агентства.

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В село Юлдус Шадринского муниципального округа приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев для встречи с пострадавшими от пожара, который случился 7 мая. В результате этого происшествия сгорело более 200 домов. Правительство Татарстана отправили в Юлдус гуманитарную помощь. О самых главных событиях с приезда вице-премьера в курганское село URA.RU объединило в данной сбойке. Ранее URA.RU запускало онлайн-трансляцию с приезда вице-премьера Татарстана. На месте встречи работали корреспонденты информационного агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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