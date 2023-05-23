В Курганской области открыли новые этнические арт-объекты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском муниципальном округе Курганской области открылся новый арт-объект — «Жилище раннего железного века» на территории этнокультурного центра «Савин». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«24 мая на территории этнокультурного центра „Савин“ в Белозерском муниципальном округе состоялось открытие очередного арт-объекта — „Жилище раннего железного века“. Здесь размещены экспонаты, знакомящие посетителей с элементами культуры и повседневной жизни древних людей», -указано в посте канала.

В жилище представлены деревянная, плетеная и керамическая посуда, костяные орудия и изделия, формы для отлива, как и другие экспонаты, знакомят посетителей с элементами культуры и повседневной жизни древних людей.

Реконструкция жилища раннего железного века была сделана за счет средств регионального бюджета, а копии экспонатов были изготовлены художниками ассоциации археологии Центра исторических проектов «Археос» на средства гранта, выигранного Белозерским округом в 2022 году.

Археопарк «Савин» был создан при поддержке правительства и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В настоящее время на территории музея возводится реплика старинной мельницы, финансирование которой осуществляется из областного бюджета.

Ранее URA.RU писало, что активист курганского ОНФ займется строительством арт-объекта рядом со святилищем «Савин». На сайте госзакупок указано, что объектом закупки является арт-объект «Жилище раннего железного века».

В курганском округе при поддержке властей построили арт-объекты Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

На территории центра в Белозерском округе построили жилище, посвященное «железному веку» Фото: telegram-канал «Курганская область официально»