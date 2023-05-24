24 мая 2023

Работнику тюменского автосервиса разорвало лицо во время ремонта машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, автосервис, сто, детали, механик
Обрезки диска отлетели работнику в лицо Фото:

В Тюмени сотруднику автосервиса разорвало лицо от сломавшегося во время ремонта машины отрезного диска. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по региону.

«Вследствие коррозии болты и гайки работник не смог открутить. Он взял шлифовальную машинку и приступил к работе. Чтобы завершить пропил, снял кожух со шлифмашины. Через несколько минут почувствовал сильный удар в лицо от фрагментов сломавшегося отрезного диска. <…> В результате несчастного случая пострадавший получил сквозные рвано-ушибленные раны лица», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первую помощь пострадавшему оказали его коллеги. Они же вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте руководству. Уточняется, что причиной происшествия стала плохая организация производства работ. Виновных в инциденте привлекут к административной ответственности.

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В Тюмени сотруднику автосервиса разорвало лицо от сломавшегося во время ремонта машины отрезного диска. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по региону. «Вследствие коррозии болты и гайки работник не смог открутить. Он взял шлифовальную машинку и приступил к работе. Чтобы завершить пропил, снял кожух со шлифмашины. Через несколько минут почувствовал сильный удар в лицо от фрагментов сломавшегося отрезного диска. <…> В результате несчастного случая пострадавший получил сквозные рвано-ушибленные раны лица», — говорится в сообщении пресс-службы. Первую помощь пострадавшему оказали его коллеги. Они же вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте руководству. Уточняется, что причиной происшествия стала плохая организация производства работ. Виновных в инциденте привлекут к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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