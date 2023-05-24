Работнику тюменского автосервиса разорвало лицо во время ремонта машины

В Тюмени сотруднику автосервиса разорвало лицо от сломавшегося во время ремонта машины отрезного диска. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по региону.
«Вследствие коррозии болты и гайки работник не смог открутить. Он взял шлифовальную машинку и приступил к работе. Чтобы завершить пропил, снял кожух со шлифмашины. Через несколько минут почувствовал сильный удар в лицо от фрагментов сломавшегося отрезного диска. <…> В результате несчастного случая пострадавший получил сквозные рвано-ушибленные раны лица», — говорится в сообщении пресс-службы.
Первую помощь пострадавшему оказали его коллеги. Они же вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте руководству. Уточняется, что причиной происшествия стала плохая организация производства работ. Виновных в инциденте привлекут к административной ответственности.
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