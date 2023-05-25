Россияне бросились скупать контактные линзы из-за угрозы дефицита

25 мая 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Стоимость линз повышается не сильно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россияне в мае стали скупать контактные линзы в 2,5 раза больше. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. «С 24 мая наблюдается рост числа заказов в категории контактных линз в среднем в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май», — написано в сообщении маркетплейса, его содержание приводит ТАСС. Там отметили, что цены при этом не сильно повышаются. Как сообщается в пресс-службе, стоимость товара полностью зависит от решения продавца, при этом ему необходимо учесть курсы валют и цены на рынке. Ранее владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров заявил, что России грозит дефицит контактных линз, поскольку поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта своей продукции. Он отметил, что стоимость линз подскочила в два раза. В Минпромторге РФ сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз на российский рынок оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта.

Россияне в мае стали скупать контактные линзы в 2,5 раза больше. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. «С 24 мая наблюдается рост числа заказов в категории контактных линз в среднем в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май», — написано в сообщении маркетплейса, его содержание приводит ТАСС. Там отметили, что цены при этом не сильно повышаются. Как сообщается в пресс-службе, стоимость товара полностью зависит от решения продавца, при этом ему необходимо учесть курсы валют и цены на рынке. Ранее владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров заявил, что России грозит дефицит контактных линз, поскольку поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта своей продукции. Он отметил, что стоимость линз подскочила в два раза. В Минпромторге РФ сообщили, что в случае прекращения поставок контактных линз на российский рынок оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта.