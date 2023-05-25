Силовики завершили расследование в деле ОПГ бывшего вице-мэра Челябинска

Петр Конарев готовится к судебному процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В Челябинске завершено расследование по делу ОПГ, предположительным лидером которой является бывший вице-мэр города Петр Конарев. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, экс-чиновнику и трем его подельникам были предъявлены окончательные обвинения.

«Петру Конареву, Александру Грезеву, Сергею Любимову и Вадиму Левченко предъявлены обвинения в окончательной редакции. Сейчас необходимо время на ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами дела. С этим и связано продление меры пресечения Конареву», — рассказал источник.

Также он отметил, что уголовное дело в отношении экс-руководителя МКУ «Городская среда» Грезева было выделено в отдельное производство. Этому способствовало признание им вины и заключение досудебного соглашения. До 27 августа на него наложен запрет определенных действий. Другие же члены ОПГ с момента задержания находятся под стражей. Никто из них не признал своей вины в инкриминируемых преступлениях.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

Разнос ОПГ начался с задержания Грезева и его заместителя Любимова в июне 2022 года. Чуть больше месяца спустя силовики задержали еще одного из замов Грезева — Левченко. Им были предъявлены обвинения в получении крупных взяток. Во время очных ставок Грезев указал на Конарева, назвав его организатором ОПГ. Сотрудники УФСБ по региону перехватили бывшего вице-мэра при попытке покинуть область. Ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении взяток. Всего по делу Конарева силовики выявили 44 эпизода незаконного получения денег.

По версии следствия, в состав ОПГ Конарева вошли сотрудники МКУ «Городская среда». Руководители учреждения, которое было создано для борьбы с нелегальными ларьками, откровенно наживались на владельцах бизнеса, которые были вынуждены платить для дальнейшей работы точек.