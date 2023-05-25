Лукашенко гарантировал полную безопасность ядерному оружию РФ в Беларуси

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Ядерное оружие РФ будет в безопасности, подчеркнул Александр Лукашенко Фото:
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Российское ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, будет в «полной безопасности». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность», — подчеркнул Александр Лукашенко во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Видеофрагмент с заявлением опубликован в telegram-канале Shot.

В ходе заседания Лукашенко также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за размещение оружия на территории Беларуси. Глава республики также заявил, что украинские диверсанты не проникнут в Европу, передает Life.

В ходе встречи президент республики также положительно высказался о роли ЕАЭС. Евразийский союз, по его словам, должен преобразовываться с учетом интересов мирового сообщества.

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Российское ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, будет в «полной безопасности». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко. «Мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность», — подчеркнул Александр Лукашенко во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Видеофрагмент с заявлением опубликован в telegram-канале Shot. В ходе заседания Лукашенко также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за размещение оружия на территории Беларуси. Глава республики также заявил, что украинские диверсанты не проникнут в Европу, передает Life. В ходе встречи президент республики также положительно высказался о роли ЕАЭС. Евразийский союз, по его словам, должен преобразовываться с учетом интересов мирового сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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