Лукашенко гарантировал полную безопасность ядерному оружию РФ в Беларуси

Российское ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси, будет в «полной безопасности». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы люди пунктуальные, хозяйственные, поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность», — подчеркнул Александр Лукашенко во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Видеофрагмент с заявлением опубликован в telegram-канале Shot.
В ходе заседания Лукашенко также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за размещение оружия на территории Беларуси. Глава республики также заявил, что украинские диверсанты не проникнут в Европу, передает
В ходе встречи президент республики также положительно высказался о роли ЕАЭС. Евразийский союз, по его словам, должен преобразовываться с учетом интересов мирового сообщества.
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