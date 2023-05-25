Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ за размещение ядерного оружия в Беларуси Фото:

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за размещение ядерного вооружения на территории республики. Об этом рассказал сам Лукашенко.

«Владимир [Путин] мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал. Я говорю: „Спасибо“», — пояснил глава республики Беларусь. Видео с интервью Лукашенко опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

В конце марта 2023 года Россия и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Западные журналисты отмечают, что таким образом РФ сделала важный шаг, направленный против НАТО. После Лукашенко подписал с Путиным договор об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Россия готова обеспечить безопасность Беларуси, передает телеканал 360. Глава республики прилетел в Москву 24 мая, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за размещение ядерного вооружения на территории республики. Об этом рассказал сам Лукашенко. «Владимир [Путин] мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал. Я говорю: „Спасибо“», — пояснил глава республики Беларусь. Видео с интервью Лукашенко опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В конце марта 2023 года Россия и Беларусь договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Западные журналисты отмечают, что таким образом РФ сделала важный шаг, направленный против НАТО. После Лукашенко подписал с Путиным договор об обращении с отработавшим ядерным топливом (ЯОТ). Россия готова обеспечить безопасность Беларуси, передает телеканал 360. Глава республики прилетел в Москву 24 мая, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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