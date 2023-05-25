Тюменок зовут работать в Китай с зарплатой 350 тысяч рублей

Девушек из Тюмени приглашают на работу в Карею на должность «Хостес». Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». Соискательницам обещают зарплату от 250 до 350 тысяч рублей.
«Жительниц Тюмени приглашают на работу в Китай, а именно в Пекин для работы на должности „Хостес“. Для этого девушки должны быть без лишнего веса, ростом от 160 сантиметров. Опыт работы и знание иностранных языков приветствуется. Также умение хорошо петь пригодится для караоке. Зарплата от 250 до 350 тысяч рублей», — пишет работодатель.
По его словам, график работы с 19:30 и до последних гостей. Ежедневная оплата: первый столик 600 юаней, вторая 700 юаней, третья 800 юаней. Проживание за счет компании в благоустроенной квартире от двух до четырех девушек в комнате. Для кастинга представительницам прекрасного пола необходимо выслать: портрет с улыбкой, фото в полный рост, видео селфи и походку.
Ранее жителей Тюмени приглашали на работу в Крым, чтобы развлекать туристов за зарплату от 25 до 50 тысяч рублей. Компания искала яркого, харизматичного, опытного аниматора-универсала. Развлекать гостей необходимо по восемь часов в день.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.