Тюменок зовут работать в Китай с зарплатой 350 тысяч рублей

В Тюмени появилась вакансия «Хостес» для девушек с зарплатой 350 тысяч рублей

26 мая 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Умение хорошо петь пригодится девушкам для караоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Девушек из Тюмени приглашают на работу в Карею на должность «Хостес». Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». Соискательницам обещают зарплату от 250 до 350 тысяч рублей. «Жительниц Тюмени приглашают на работу в Китай, а именно в Пекин для работы на должности „Хостес“. Для этого девушки должны быть без лишнего веса, ростом от 160 сантиметров. Опыт работы и знание иностранных языков приветствуется. Также умение хорошо петь пригодится для караоке. Зарплата от 250 до 350 тысяч рублей», — пишет работодатель. По его словам, график работы с 19:30 и до последних гостей. Ежедневная оплата: первый столик 600 юаней, вторая 700 юаней, третья 800 юаней. Проживание за счет компании в благоустроенной квартире от двух до четырех девушек в комнате. Для кастинга представительницам прекрасного пола необходимо выслать: портрет с улыбкой, фото в полный рост, видео селфи и походку. Ранее жителей Тюмени приглашали на работу в Крым, чтобы развлекать туристов за зарплату от 25 до 50 тысяч рублей. Компания искала яркого, харизматичного, опытного аниматора-универсала. Развлекать гостей необходимо по восемь часов в день.

Девушек из Тюмени приглашают на работу в Карею на должность «Хостес». Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». Соискательницам обещают зарплату от 250 до 350 тысяч рублей. «Жительниц Тюмени приглашают на работу в Китай, а именно в Пекин для работы на должности „Хостес“. Для этого девушки должны быть без лишнего веса, ростом от 160 сантиметров. Опыт работы и знание иностранных языков приветствуется. Также умение хорошо петь пригодится для караоке. Зарплата от 250 до 350 тысяч рублей», — пишет работодатель. По его словам, график работы с 19:30 и до последних гостей. Ежедневная оплата: первый столик 600 юаней, вторая 700 юаней, третья 800 юаней. Проживание за счет компании в благоустроенной квартире от двух до четырех девушек в комнате. Для кастинга представительницам прекрасного пола необходимо выслать: портрет с улыбкой, фото в полный рост, видео селфи и походку. Ранее жителей Тюмени приглашали на работу в Крым, чтобы развлекать туристов за зарплату от 25 до 50 тысяч рублей. Компания искала яркого, харизматичного, опытного аниматора-универсала. Развлекать гостей необходимо по восемь часов в день.