В Новом Уренгое отдали дань памяти погибшему на СВО герою

Мужчина погиб, спасая мирных граждан от обстрела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Новом Уренгое в честь погибшего Героя России Владимира Жоги, спасшего из-под обстрела мирных жителей, назвали дорожный проезд. Об этом сообщает telegram-канал администрации Нового Уренгоя.
«Торжественная церемония присвоения одному из дорожных проездов имени Героя РФ, Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона „Спарта“, гвардии полковника Владимира Жоги состоялась 26 мая. Он погиб год назад в Волновахе, выводя мирных жителей из-под обстрела», — говорится в сообщении.
Торжественное мероприятие состоялось в день рождения бойца. 26 мая ему бы исполнилось 30 лет.
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