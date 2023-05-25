В Новом Уренгое отдали дань памяти погибшему на СВО герою

В Новом Уренгое в честь погибшего героя СВО назвали дорожный проезд

26 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб, спасая мирных граждан от обстрела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое в честь погибшего Героя России Владимира Жоги, спасшего из-под обстрела мирных жителей, назвали дорожный проезд. Об этом сообщает telegram-канал администрации Нового Уренгоя. «Торжественная церемония присвоения одному из дорожных проездов имени Героя РФ, Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона „Спарта“, гвардии полковника Владимира Жоги состоялась 26 мая. Он погиб год назад в Волновахе, выводя мирных жителей из-под обстрела», — говорится в сообщении. Торжественное мероприятие состоялось в день рождения бойца. 26 мая ему бы исполнилось 30 лет.

В Новом Уренгое в честь погибшего Героя России Владимира Жоги, спасшего из-под обстрела мирных жителей, назвали дорожный проезд. Об этом сообщает telegram-канал администрации Нового Уренгоя. «Торжественная церемония присвоения одному из дорожных проездов имени Героя РФ, Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона „Спарта“, гвардии полковника Владимира Жоги состоялась 26 мая. Он погиб год назад в Волновахе, выводя мирных жителей из-под обстрела», — говорится в сообщении. Торжественное мероприятие состоялось в день рождения бойца. 26 мая ему бы исполнилось 30 лет.