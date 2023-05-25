Власти челябинского района требуют с бизнесмена Азаматова, сидящего в колонии, 162 миллиона

Власти потребовали с челябинского застройщика 162 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Чебаркульского района (Челябинская область) требуют со «Строительного транспортного предприятия Союз», экс-директор и бывший владелец которого (Михаил Азаматов) осужден за мошенничество. Ущерб составил 162 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в суд подано три иска.

«Исковое заявление управления образования Чебаркульского муниципального района подало иск к ООО „Строительное транспортное предприятие Союз“ о взыскании 91,4 млн рублей. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — отмечается в определении суда.

С ответчика взыскивают стоимость строительно-монтажных работ. По двум другим искам сумма претензий составила 64,7 и почти два миллиона рублей. Предметом спора в этих исковых заявлениях заявлено здание общеобразовательной организации на 250 учащихся и 50 детей дошкольного возраста в деревне Сарафаново. Договор на строительство был заключен в декабре 2019 года, но обязательства исполнены не были: нарушены сроки подряда. Теперь власти потребовали вернуть авансовый платеж и уплатить штраф. Предварительные судебные заседания состоятся с июня по август.

Компания «Строительного транспортного предприятия Союз» из Копейска занималась строительством биатлонного комплекса имени Ишмуратовой в Златоусте и возведением регионального центра по шорт-треку. Однако работа не была завершена, Азаматова обвинили в присвоении 39 млн рублей. В октябре 2022 года бизнесмена отправили на четыре года в колонию, компанию возглавил его отец Равкат Азаматов. Уголовные дела были также возбуждены в отношении замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и экс-директора «Челябоблинвестроя» Константина Абаимова.

В январе арбитражный суд региона удовлетворил претензии спортшколы № 1 Златоуста к компании «Стройтранссоюз» на 57,4 млн рублей. В марте прокуратура региона сообщила о наложенном штрафе на предприятие, которое в ноябре 2022 года сорвало сроки строительства детсада в Копейске. В марте предприятие запустило процедуру собственного банкротства. При подготовке материала URA.RU обратился за подробностями в администрацию Чебаркульского района, но ответа к моменту публикации не получил.