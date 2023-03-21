Фирму, связанную с уголовными делами в челябинском минстрое, оштрафовали за срыв нацпроекта

22 марта 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Компанию оштрафовали на 1,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Компанию «Стройтранссоюз», ранее принадлежащую челябинскому бизнесмену Михаилу Азаматову, отбывающему срок в колонии за мошенничество, оштрафовали за срыв нацпроекта «Демография». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, компания не успела построить детский сад. «В установленный муниципальным контрактом срок подрядчик ООО „Стройтранссоюз“ в полном объеме не исполнил обязательства. Постановлением суда юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 277 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Закончить строительство детского сада в Копейске компания должна была еще в конце ноября 2022 года. Строительство велось в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» приоритетного национального проекта «Демография». В настоящее время фирма принадлежит отцу Михаила Азаматова — Равкату. Азаматов-младший оставался ее генеральным директором до конца ноября 2021 года. Силовики задержали его в феврале 2020 года. Коммерсанта обвинили в мошенничестве при строительстве лыжно-биатлонного центра имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой в Златоусте. По версии следствия, Азаматов похитил из бюджета более 39 млн рублей. В октябре 2022 года бизнесмена отправили в колонию на четыре года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компанию «Стройтранссоюз», ранее принадлежащую челябинскому бизнесмену Михаилу Азаматову, отбывающему срок в колонии за мошенничество, оштрафовали за срыв нацпроекта «Демография». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, компания не успела построить детский сад. «В установленный муниципальным контрактом срок подрядчик ООО „Стройтранссоюз“ в полном объеме не исполнил обязательства. Постановлением суда юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 277 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Закончить строительство детского сада в Копейске компания должна была еще в конце ноября 2022 года. Строительство велось в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» приоритетного национального проекта «Демография». В настоящее время фирма принадлежит отцу Михаила Азаматова — Равкату. Азаматов-младший оставался ее генеральным директором до конца ноября 2021 года. Силовики задержали его в феврале 2020 года. Коммерсанта обвинили в мошенничестве при строительстве лыжно-биатлонного центра имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой в Златоусте. По версии следствия, Азаматов похитил из бюджета более 39 млн рублей. В октябре 2022 года бизнесмена отправили в колонию на четыре года.