Военный историк назвал условия для применения ядерного оружия

Военный историк Широкорад: тактическое ядерное оружие РФ уничтожит все истребители НАТО

27 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Применение стратегического ядерного оружия на Украине нецелесообразно, считает Александр Широкорад Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактическое ядерное оружие может быть применено Россией только в случае вмешательства в спецоперацию на Украине стран-участниц НАТО, когда, например, 50 истребителей F-16 приземляться на одном из аэродромов Западной Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Применять [стратегическое] ядерное оружие в борьбе с Украиной, в общем-то, нецелесообразно. По многим причинам, в том числе из-за заражения почвы, населения. Ведь там такое же русское население, в том же Артемовске (Бахмут, ДНР). Это с одной стороны, а с другой — нужды в этом нет. Но в случае организованного вторжения, например, когда 50 истребителей F-16, которые готовят передать Украине с НАТОвскими специалистами, сядут на какой-то из аэродромов в Западной Украине, вот тут может быть показательный ядерный удар тактическим оружием. Простым зарядом весь аэродром, все самолеты будут уничтожены в радиусе 2-3 км. Потому что боевая пехота, укрытая в доте, гораздо более устойчива к ядерному оружию, чем открыто стоящая техника. Тактическое оружие никакой радиации с Западной Украины в Восточную не принесет. Проблем особых не будет», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия не дает таких страшных последствий, как стратегическое. «Само по себе тактическое ядерное оружие не настолько страшно, как его малюют. Конечно, если произойдет обмен полноценными ядерными ударами межконтинентальных ракет, то могут случиться непоправимые события, вплоть до гибели всего или значительной части человечества, то есть закончиться „ядерной зимой“. Но применение тактических боеприпасов особых проблем не создает. Вспомним испытание ядерных бомб. Никто не мог даже догадаться, где и когда», — добавил Широкорад. Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Киеву истребители F-16. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, усиление ВСУ оружием создаст большую опасность в мире. По его словам, вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву истребителей F-16. В беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов отметил, что применять такое оружие можно только в крайнем случае. Введение его возможно, когда другие военно-технические средства на 100% неэффективны. Только тогда в ход может пойти тактическое и стратегическое ядерное оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактическое ядерное оружие может быть применено Россией только в случае вмешательства в спецоперацию на Украине стран-участниц НАТО, когда, например, 50 истребителей F-16 приземляться на одном из аэродромов Западной Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Применять [стратегическое] ядерное оружие в борьбе с Украиной, в общем-то, нецелесообразно. По многим причинам, в том числе из-за заражения почвы, населения. Ведь там такое же русское население, в том же Артемовске (Бахмут, ДНР). Это с одной стороны, а с другой — нужды в этом нет. Но в случае организованного вторжения, например, когда 50 истребителей F-16, которые готовят передать Украине с НАТОвскими специалистами, сядут на какой-то из аэродромов в Западной Украине, вот тут может быть показательный ядерный удар тактическим оружием. Простым зарядом весь аэродром, все самолеты будут уничтожены в радиусе 2-3 км. Потому что боевая пехота, укрытая в доте, гораздо более устойчива к ядерному оружию, чем открыто стоящая техника. Тактическое оружие никакой радиации с Западной Украины в Восточную не принесет. Проблем особых не будет», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия не дает таких страшных последствий, как стратегическое. «Само по себе тактическое ядерное оружие не настолько страшно, как его малюют. Конечно, если произойдет обмен полноценными ядерными ударами межконтинентальных ракет, то могут случиться непоправимые события, вплоть до гибели всего или значительной части человечества, то есть закончиться „ядерной зимой“. Но применение тактических боеприпасов особых проблем не создает. Вспомним испытание ядерных бомб. Никто не мог даже догадаться, где и когда», — добавил Широкорад. Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит Киеву истребители F-16. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, усиление ВСУ оружием создаст большую опасность в мире. По его словам, вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву истребителей F-16. В беседе с URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов отметил, что применять такое оружие можно только в крайнем случае. Введение его возможно, когда другие военно-технические средства на 100% неэффективны. Только тогда в ход может пойти тактическое и стратегическое ядерное оружие.