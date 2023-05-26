Newsweek: у НАТО есть три варианта решить украинский вопрос

Newsweek: украинский вопрос можно решить, не принимая страну в НАТО

26 мая 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Украинский вопрос можно решить, не принимая Киев в НАТО, считает обозреватель Дэниел Депетрис Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У НАТО есть три сценария разрешения украинского вопроса, которые предполагают обретение страной независимости. Альянс может согласиться, чтобы Украина вернула территории, которые у нее были до начала конфликта с Россией. Также он может начать процесс принятия страны в НАТО или же продолжать оказывать иную поддержку Киеву, без обещаний принять ее в альянс. «НАТО так или иначе придется решать украинский вопрос», — пишет обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис. По его словам, для этого у альянса есть несколько сценариев. Во-первых, Североатлантический альянс может помочь Украине вернуть территории до начала конфликта с РФ. Но этот вариант даст понять Киеву, что рано или поздно Украина войдет в НАТО. Другой вариант предполагает начало процесса по включению Украины в НАТО. Этот шаг приблизит страну к тому, чтобы окончательно войти в альянс. Это, в свою очередь, обяжет страны-члены НАТО защищать Украину от внешних угроз напрямую. В дальнейшем США будут вынуждены находиться в состоянии войны с Россией. Последний вариант заключается в том, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, которая не предусматривает ее вхождение в Североатлантический альянс. Тогда, считает Депетрис, Украина сможет продолжать борьбу против РФ, не вовлекая страны Запада в конфликт напрямую. 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта с РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также обозначал, что в обозримом будущем Киев не станет членом альянса. Последняя страна, которая вступила в НАТО — Финляндия, пишет VSE42.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У НАТО есть три сценария разрешения украинского вопроса, которые предполагают обретение страной независимости. Альянс может согласиться, чтобы Украина вернула территории, которые у нее были до начала конфликта с Россией. Также он может начать процесс принятия страны в НАТО или же продолжать оказывать иную поддержку Киеву, без обещаний принять ее в альянс. «НАТО так или иначе придется решать украинский вопрос», — пишет обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис. По его словам, для этого у альянса есть несколько сценариев. Во-первых, Североатлантический альянс может помочь Украине вернуть территории до начала конфликта с РФ. Но этот вариант даст понять Киеву, что рано или поздно Украина войдет в НАТО. Другой вариант предполагает начало процесса по включению Украины в НАТО. Этот шаг приблизит страну к тому, чтобы окончательно войти в альянс. Это, в свою очередь, обяжет страны-члены НАТО защищать Украину от внешних угроз напрямую. В дальнейшем США будут вынуждены находиться в состоянии войны с Россией. Последний вариант заключается в том, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, которая не предусматривает ее вхождение в Североатлантический альянс. Тогда, считает Депетрис, Украина сможет продолжать борьбу против РФ, не вовлекая страны Запада в конфликт напрямую. 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта с РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также обозначал, что в обозримом будущем Киев не станет членом альянса. Последняя страна, которая вступила в НАТО — Финляндия, пишет VSE42.RU.