Представитель Китая призвал сохранить за Россией ее новые регионы

26 мая 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

ЛДНР, Запорожская и Херсонская области должны остаться за Россией, уточнил Ли Хуэй Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Китае заявили, что за Россией должны остаться новоприобретенные территории. Так считает спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. «Союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня, оставив за России новоприобретенные территории, которые она получила в ходе конфликта с Украиной», — подчеркнул Ли Хуэй. Его слова передает The Wall Street Journal. Авторы материала, ссылаясь на официальные лица США, отмечают, что Китай способен стать посредником для разрешения конфликта на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что готов сотрудничать с КНР для разрешения конфликта на Украине. По его словам, ЕС приветствует все действия Китая по прекращению конфликта между Москвой и Киевом. Соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс отметил, что Китаю важно стать посредником в переговорах между участниками конфликта, лишь бы не занимать чью-то сторону. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе референдумов в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

В Китае заявили, что за Россией должны остаться новоприобретенные территории. Так считает спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. «Союзники США в Европе должны призвать к немедленному прекращению огня, оставив за России новоприобретенные территории, которые она получила в ходе конфликта с Украиной», — подчеркнул Ли Хуэй. Его слова передает The Wall Street Journal. Авторы материала, ссылаясь на официальные лица США, отмечают, что Китай способен стать посредником для разрешения конфликта на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что готов сотрудничать с КНР для разрешения конфликта на Украине. По его словам, ЕС приветствует все действия Китая по прекращению конфликта между Москвой и Киевом. Соратник экс-президента США Барака Обамы Райан Хасс отметил, что Китаю важно стать посредником в переговорах между участниками конфликта, лишь бы не занимать чью-то сторону. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. В ходе референдумов в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.