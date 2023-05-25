Тюменский театр триумфально завершил гастроли в ХМАО

В Ханты-Мансийске завершились гастроли тюменского театра кукол

Спектакли собрали в залах аншлаг и югорчане аплодировали стоя Фото: Тюменский театр кукол

В Ханты-Мансийске завершились выступления тюменского театра кукол: последние спектакли собрали в залах аншлаг и югорчане аплодировали стоя. Гастроли артистов проходят в Югре в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество», инициированного губернатором Тюменской области Александром Моором. Впечатлениями о финальном показе с URA.RU поделилась одна из зрительниц.

«Мы ходили с нашими детьми два дня подряд на спектакли. Залы были наполнены и вчера, и даже сегодня утром. Сама история понравилась, особенно сегодня было неожиданно услышать современные песни, прямо мюзикл. Даже нам взрослым было интересно», — поделилась с URA.RU впечатлениями о спектакле «Не хочу быть собакой» многодетная мама Оксана Евланова.

Кроме этого спектакля тюменцы познакомили югорчан со своей постановкой «Загадки природы» и интерактивным моноспектаклем «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена». «В наших планах на этот год было знакомство ханты-мансийского зрителя с различными театральными труппами. С гастролями на площадке „Октября“ побывали югорские театры — Няганский и Нижневартовский ТЮЗ, впервые зритель окружной столицы познакомился с тобольским драматическим театром, а теперь и с тюменским театром кукол. Это стало возможно благодаря проекту „Культурное сотрудничество“. Почти 700 жителей Ханты-Мансийска посетили показы бесплатно. Надеемся сотрудничать с учреждениями культуры Тюменской области и в дальнейшем», — рассказала журналисту агентства директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина.

В рамках «Культурного сотрудничества» в ХМАО и ЯНАО состоится еще более десятка выступлений. Ближайшие постановки в Югре увидят сургутяне — 30 мая намечена премьера «Тартюф» в Сургутской филармонии. «Блестящая комедия нравов и положений, написанная по всем канонам классицизма», — говорится в афише спектакля.

Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские театры в рамках «Культурного сотрудничества» начали выступления в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По инициативе тюменского губернатора гастроли продлятся до сентября. «Уверен, „Культурное сотрудничество“ подарит жителям яркие впечатления, укрепит наши культурные связи и вдохновит на новые идеи совместных проектов», — анонсируя проект, говорил Моор.