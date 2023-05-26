Эксперт в сфере ЖКХ объяснил, как охладить квартиру без кондиционера

Эксперт в сфере ЖКХ Рыбальченко: испарение воды охладит квартиру на 2-3 градуса

27 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Квартиру в жару можно охладить без кондиционера и вентилятора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если в жару в квартире нет кондиционера или вентилятора, то охладить помещение поможет вода, которую можно обрызгать на шторы. При испарении температура воздуха снизится на 2-3 градуса. Об этом URA.RU рассказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Любое испарение приводит к понижению температуры. Если нет кондиционера, но есть увлажнитель — включайте увлажнитель. Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой. Вряд ли нужно на лакированный шкаф или диван брызгать водой, но на тряпочные элементы вполне можно. Испаряясь, вода 2-3 градуса отнимет от температуры, которая есть в помещении», — сказал Илья Рыбальченко. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что в последние дни уходящей недели свердловчан ожидает жара до +30 градусов. Также в Челябинской области в понедельник, 29 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов тепла.

Если в жару в квартире нет кондиционера или вентилятора, то охладить помещение поможет вода, которую можно обрызгать на шторы. При испарении температура воздуха снизится на 2-3 градуса. Об этом URA.RU рассказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Любое испарение приводит к понижению температуры. Если нет кондиционера, но есть увлажнитель — включайте увлажнитель. Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой. Вряд ли нужно на лакированный шкаф или диван брызгать водой, но на тряпочные элементы вполне можно. Испаряясь, вода 2-3 градуса отнимет от температуры, которая есть в помещении», — сказал Илья Рыбальченко. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что в последние дни уходящей недели свердловчан ожидает жара до +30 градусов. Также в Челябинской области в понедельник, 29 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов тепла.