Путин поразился реакции на отмену виз для Грузии

Президент РФ Владимир Путин удивился реакции на отмену виз для жителей Грузии. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками организации «Деловая Россия».
«Полная неожиданность — это реакция, которая последовала [на отмену визового режима]. Это непонятная буча», — удивился Владимир Путин. Он также уточнил, что произошедшее — внутреннее дело граждан Грузии.
Ранее Россия отменила визовый режим для Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили не оценила это решение, заявив о провокации. С 15 мая 2023 года граждане Грузии получили право проезда в РФ без предоставления визы. Путин подчеркивал, что виза потребуется только тем гражданам, кто планирует приехать в Россию на длительный срок. При этом в Грузии планируют ввести визовый режим для россиян.
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