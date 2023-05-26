Путин поразился реакции на отмену виз для Грузии

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир ПУтин выразил удивление реакцией Грузии на отмену виз Фото:

Президент РФ Владимир Путин удивился реакции на отмену виз для жителей Грузии. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками организации «Деловая Россия».

«Полная неожиданность — это реакция, которая последовала [на отмену визового режима]. Это непонятная буча», — удивился Владимир Путин. Он также уточнил, что произошедшее — внутреннее дело граждан Грузии.

Ранее Россия отменила визовый режим для Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили не оценила это решение, заявив о провокации. С 15 мая 2023 года граждане Грузии получили право проезда в РФ без предоставления визы. Путин подчеркивал, что виза потребуется только тем гражданам, кто планирует приехать в Россию на длительный срок. При этом в Грузии планируют ввести визовый режим для россиян.

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Президент РФ Владимир Путин удивился реакции на отмену виз для жителей Грузии. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками организации «Деловая Россия». «Полная неожиданность — это реакция, которая последовала [на отмену визового режима]. Это непонятная буча», — удивился Владимир Путин. Он также уточнил, что произошедшее — внутреннее дело граждан Грузии. Ранее Россия отменила визовый режим для Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили не оценила это решение, заявив о провокации. С 15 мая 2023 года граждане Грузии получили право проезда в РФ без предоставления визы. Путин подчеркивал, что виза потребуется только тем гражданам, кто планирует приехать в Россию на длительный срок. При этом в Грузии планируют ввести визовый режим для россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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