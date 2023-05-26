Ветеран ДНР: ЧВК «Вагнер» скоро окажется на самом сложном участке фронта

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ЧВК «Вагнер» продолжит принимать участие в СВО на сложных участках фронта, уточнил ветеран ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После освобождения Бахмута (Артемовска) бойцы из ЧВК «Вагнер» будут переформированы, чтобы затем отправиться на «самый сложный участок фронта». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран Донецкой народной республики (ДНР), подполковник запаса с позывным Константиныч.

«После освобождения Артемовска (Бахмута) [ЧВК «Вагнер] уйдет на переформирование. Сколько оно продлится никто никому не скажет, но то, что они скоро снова окажутся на самом сложном участке фронта — это неоспоримый факт», — подчеркнул ветеран ДНР. Он также рассказал, что после потери Бахмута, украинские подразделения оказались не готовы к подавлению ВС РФ со всех направлений.

26 мая 2023 года Бахмут включили в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Таким образом город официально стал частью России. Бои за Бахмут между Россией и Украиной проходили с августа 2022 года. Бойцы из ЧВК «Вагнер» активно принимали в них участие, пишет «Дни.ру». 21 мая 2023 года Минобороны РФ официально подтвердили факт взятия города. В Санкт-Петербурге уличные художники нарисовали граффити по мотивам оев за город Бахмут, передают «Невские новости».

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После освобождения Бахмута (Артемовска) бойцы из ЧВК «Вагнер» будут переформированы, чтобы затем отправиться на «самый сложный участок фронта». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран Донецкой народной республики (ДНР), подполковник запаса с позывным Константиныч. «После освобождения Артемовска (Бахмута) [ЧВК «Вагнер] уйдет на переформирование. Сколько оно продлится никто никому не скажет, но то, что они скоро снова окажутся на самом сложном участке фронта — это неоспоримый факт», — подчеркнул ветеран ДНР. Он также рассказал, что после потери Бахмута, украинские подразделения оказались не готовы к подавлению ВС РФ со всех направлений. 26 мая 2023 года Бахмут включили в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Таким образом город официально стал частью России. Бои за Бахмут между Россией и Украиной проходили с августа 2022 года. Бойцы из ЧВК «Вагнер» активно принимали в них участие, пишет «Дни.ру». 21 мая 2023 года Минобороны РФ официально подтвердили факт взятия города. В Санкт-Петербурге уличные художники нарисовали граффити по мотивам оев за город Бахмут, передают «Невские новости».
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