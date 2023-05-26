Челябинский экс-губернатор второй раз проиграл суд за баню

Челябинский экс-губернатор Дубровский второй раз проиграл суд за баню

Дубровский со второй попытки не смог узаконить баню в поселке «Красная Башкирия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский со второй попытки не смог узаконить баню в поселке «Красная Башкирия» под Магнитогорском. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Челябинской области, отказавшего ПО «Монтажник» в признании права на объект.

«Оставить решение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в документах.

Ранее эта баня входила в комплекс отеля «Золотая юрта», принадлежавшего семье экс-губернатора. Затем баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику», владельцем которого также являются Дубровские. Узаконить баню, площадью 70 квадратных метров, Дубровские не смогли.

В августе 2022 года «Монтажник» подал в суд на администрацию Абзелиловского района, на территории которого находится «Красная Башкирия», с требованием признать право на баню. В марте 2023 года суд отказал «Монтажнику» в удовлетворении иска. Компания подала апелляцию и вновь проиграла суд.

В настоящее время «Монтажник» признан банкротом. Отель «Золотая юрта» продан с торгов за долги. Сам Дубровский находится за границей. Его представители от общения со СМИ отказываются.

Ранее суд арестовал имущество дочери челябинского экс-губернатора. По решению Арбитражного суда Челябинской области был наложен арест на собственность дочери Бориса Дубровского Анны по требованию ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». Анне Дубровской запретили совершать любые сделки с активами ООО «Жилкомсервис».