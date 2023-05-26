Курганец похвастался большим уловом рыбы на озере Теренколь

Курганец похвастался большим уловом на озере Теренколь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Курганской области похвастался солидным уловом на озере рядом с деревней Большое Курейное (Макушинский муниципальный округ). Об этом рыбак рассказал в посте на странице паблика «Курган| ЧП и ДТП сегодня (24/7)» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбачил на озере возле деревни Большое Курейное с 24 на 25 мая. Ловил рыбу на фидер и кукурузу. Итог на фото», — написал курганец в соцсети.

В комментарии под постом один из пользователей соцсети уточнил, что озеро называется Теренколь. Здесь, по словам любителей рыбалки, водятся лещи, карпы, судаки, окуни и чебак.

Рыбалка на озере Теренколь Фото из паблика «Курган| ЧП и ДТП сегодня (24/7)» в соцсети «ВКонтакте»

Рыба, пойманная на озере Теренколь Фото из паблика «Курган| ЧП и ДТП сегодня (24/7)» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, как житель Кургана Александр Гагин поймал судака весом 3,5 килограммов. Мужчина рассказал агентству, что выловил рыбу в Тоболе.