26 мая 2023
25 мая 2023

Курганец похвастался большим уловом рыбы. Фото

Курганец похвастался большим уловом рыбы на озере Теренколь
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец похвастался большим уловом на озере Теренколь Фото:

Житель Курганской области похвастался солидным уловом на озере рядом с деревней Большое Курейное (Макушинский муниципальный округ). Об этом рыбак рассказал в посте на странице паблика «Курган| ЧП и ДТП сегодня (24/7)» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбачил на озере возле деревни Большое Курейное с 24 на 25 мая. Ловил рыбу на фидер и кукурузу. Итог на фото», — написал курганец в соцсети.

В комментарии под постом один из пользователей соцсети уточнил, что озеро называется Теренколь. Здесь, по словам любителей рыбалки, водятся лещи, карпы, судаки, окуни и чебак.

Рыбалка на озере Теренколь
Рыбалка на озере Теренколь
Рыба, пойманная на озере Теренколь
Рыба, пойманная на озере Теренколь

Ранее URA.RU писало, как житель Кургана Александр Гагин поймал судака весом 3,5 килограммов. Мужчина рассказал агентству, что выловил рыбу в Тоболе.

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Житель Курганской области похвастался солидным уловом на озере рядом с деревней Большое Курейное (Макушинский муниципальный округ). Об этом рыбак рассказал в посте на странице паблика «Курган| ЧП и ДТП сегодня (24/7)» в соцсети «ВКонтакте». «Рыбачил на озере возле деревни Большое Курейное с 24 на 25 мая. Ловил рыбу на фидер и кукурузу. Итог на фото», — написал курганец в соцсети. В комментарии под постом один из пользователей соцсети уточнил, что озеро называется Теренколь. Здесь, по словам любителей рыбалки, водятся лещи, карпы, судаки, окуни и чебак. Ранее URA.RU писало, как житель Кургана Александр Гагин поймал судака весом 3,5 килограммов. Мужчина рассказал агентству, что выловил рыбу в Тоболе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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