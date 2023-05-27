Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артемовска

Политолог Соскин: российские войска готовят новый удар после взятия Артемовска

27 мая 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому посоветовали готовиться к новым потерям на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украина Владимира Зеленского ждет новый удар после потери Артемовска (Бахмута). Такое мнение высказал политолог Олег Соскин. «Российская армия пойдет в наступление. Что-то произойдет», — сказал Олег Соскин в видеозаписи, которая размещена на его YouTube-канале . Он подчеркнул, что у ВСУ теряют позиции в боях. При этом российские вооруженные силы готовы к наступлению после освобождения Артемовска. Артемовск (Бахмут) был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР).

Президента Украина Владимира Зеленского ждет новый удар после потери Артемовска (Бахмута). Такое мнение высказал политолог Олег Соскин. «Российская армия пойдет в наступление. Что-то произойдет», — сказал Олег Соскин в видеозаписи, которая размещена на его YouTube-канале. Он подчеркнул, что у ВСУ теряют позиции в боях. При этом российские вооруженные силы готовы к наступлению после освобождения Артемовска. Артемовск (Бахмут) был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР).