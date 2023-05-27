Зеленского предупредили о новом ударе после потери Артемовска

Политолог Соскин: российские войска готовят новый удар после взятия Артемовска
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Владимиру Зеленскому посоветовали готовиться к новым потерям на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президента Украина Владимира Зеленского ждет новый удар после потери Артемовска (Бахмута). Такое мнение высказал политолог Олег Соскин.

«Российская армия пойдет в наступление. Что-то произойдет», — сказал Олег Соскин в видеозаписи, которая размещена на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что у ВСУ теряют позиции в боях. При этом российские вооруженные силы готовы к наступлению после освобождения Артемовска.

Артемовск (Бахмут) был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР).

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Президента Украина Владимира Зеленского ждет новый удар после потери Артемовска (Бахмута). Такое мнение высказал политолог Олег Соскин. «Российская армия пойдет в наступление. Что-то произойдет», — сказал Олег Соскин в видеозаписи, которая размещена на его YouTube-канале. Он подчеркнул, что у ВСУ теряют позиции в боях. При этом российские вооруженные силы готовы к наступлению после освобождения Артемовска. Артемовск (Бахмут) был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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