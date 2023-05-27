В Офисе Зеленского пообещали новые вторжения диверсантов в Россию

Вторжения диверсионных групп в Россию будут учащаться по мере подготовки контрнаступления ВСУ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
«По мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские повстанческие группировки будут чаще совершать вторжения в Россию», — приводит The Guardian слова Подоляка. Он уточнил, что интенсивность нападений диверсантов будет нарастать.
Диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Белгородской области 22 мая. В рамках контртеррористической операции (КТО) было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.
Вторжения диверсионных групп в Россию будут учащаться по мере подготовки контрнаступления ВСУ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк «По мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские повстанческие группировки будут чаще совершать вторжения в Россию», — приводит The Guardian слова Подоляка. Он уточнил, что интенсивность нападений диверсантов будет нарастать. Диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Белгородской области 22 мая. В рамках контртеррористической операции (КТО) было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.