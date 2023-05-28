ВС РФ остановили атаку ВСУ в ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в районах Новополья и Новоселки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» пресекла попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он уточнил, что мотострелковыми подразделениями и артиллерией были уничтожены два минометных расчета противника, расчет противотанкового гранатомета, а также живая сила. Кроме того, были уничтожены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.

Ранее Минобороны России сообщало об отражении за сутки 26 атак Вооруженных сил Украины на южноднецком и запорожском направлениях. Также в ведомстве уточняли, что украинские войска потеряли в этих частях фронта до 110 бойцов.

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Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» пресекла попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он уточнил, что мотострелковыми подразделениями и артиллерией были уничтожены два минометных расчета противника, расчет противотанкового гранатомета, а также живая сила. Кроме того, были уничтожены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки. Ранее Минобороны России сообщало об отражении за сутки 26 атак Вооруженных сил Украины на южноднецком и запорожском направлениях. Также в ведомстве уточняли, что украинские войска потеряли в этих частях фронта до 110 бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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