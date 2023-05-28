ВС РФ остановили атаку ВСУ в ДНР

28 мая 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в районах Новополья и Новоселки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» пресекла попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он уточнил, что мотострелковыми подразделениями и артиллерией были уничтожены два минометных расчета противника, расчет противотанкового гранатомета, а также живая сила. Кроме того, были уничтожены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки. Ранее Минобороны России сообщало об отражении за сутки 26 атак Вооруженных сил Украины на южноднецком и запорожском направлениях. Также в ведомстве уточняли, что украинские войска потеряли в этих частях фронта до 110 бойцов.

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» пресекла попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он уточнил, что мотострелковыми подразделениями и артиллерией были уничтожены два минометных расчета противника, расчет противотанкового гранатомета, а также живая сила. Кроме того, были уничтожены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки. Ранее Минобороны России сообщало об отражении за сутки 26 атак Вооруженных сил Украины на южноднецком и запорожском направлениях. Также в ведомстве уточняли, что украинские войска потеряли в этих частях фронта до 110 бойцов.