Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» пресекла попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он уточнил, что мотострелковыми подразделениями и артиллерией были уничтожены два минометных расчета противника, расчет противотанкового гранатомета, а также живая сила. Кроме того, были уничтожены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.
Ранее Минобороны России сообщало об отражении за сутки 26 атак Вооруженных сил Украины на южноднецком и запорожском направлениях. Также в ведомстве уточняли, что украинские войска потеряли в этих частях фронта до 110 бойцов.
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