В Сургуте (ХМАО) началась церемония освящения Свято-Троицкого кафедрального собора. Ее проводит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Патриарха облачают в священные одежды. После этого начался обряд освящения», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО 27 мая прибыл патриарх Кирилл, его визит продлится два дня. На церемонии освящения собора присутствуют полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Из-за мероприятия глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения.
Патриарха Кирилла облачают в священные одежды перед началом освящения собора
Патриарх Кирилл начал церемонию освящения
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