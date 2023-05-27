В Кургане начальник полиции поздравил пограничников

28 мая 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Начальник полиции Курганской области поздравил пограничников с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальник полиции Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов поздравил пограничников с праздником. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Дмитрий Свинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-й годовщине со дня образования пограничных войск. Он возложил цветы к мемориалу „Пограничникам всех поколений“», — написано в посте. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время от пограничников требуется особенно много стойкости, смелости и мужества. «Пограничная служба всегда была одной из наиболее сложных, ведь наша страна имеет самую большую протяженность границ. Для многих из вас защита и охрана государственной границы — это не только работа, а целая жизнь», — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU писало, что с начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей.

Начальник полиции Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов поздравил пограничников с праздником. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Дмитрий Свинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-й годовщине со дня образования пограничных войск. Он возложил цветы к мемориалу „Пограничникам всех поколений“», — написано в посте. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время от пограничников требуется особенно много стойкости, смелости и мужества. «Пограничная служба всегда была одной из наиболее сложных, ведь наша страна имеет самую большую протяженность границ. Для многих из вас защита и охрана государственной границы — это не только работа, а целая жизнь», — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU писало, что с начала 2023 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Курганской области в результате проведения режимных мероприятий выявлено более 50 нарушителей правил пограничного режима. Сумма административных штрафов превысила 27 тысяч рублей.