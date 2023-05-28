Пригожин перенес выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Выход военных ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) займет еще несколько дней. Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«В наши планы входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, мы не успеем все передать в хорошем, в полноценном виде военным, поэтому это вероятно займет еще несколько дней», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении.
Выход военных ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) займет еще несколько дней. Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин. «В наши планы входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, мы не успеем все передать в хорошем, в полноценном виде военным, поэтому это вероятно займет еще несколько дней», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении. Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута. Ветеран ДНР, подполковник запаса с позывным Константиныч предсказывал, что «вагнеровцы» скоро окажутся на самом сложном участке фронта.