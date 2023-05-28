Пригожин перенес выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Пригожин заявил, что выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута переносится на несколько дней
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Пригожин заявил, что передаст Бахмут бойцам ВС РФ до 5 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выход военных ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) займет еще несколько дней. Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«В наши планы входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, мы не успеем все передать в хорошем, в полноценном виде военным, поэтому это вероятно займет еще несколько дней», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении.

Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута. Ветеран ДНР, подполковник запаса с позывным Константиныч предсказывал, что «вагнеровцы» скоро окажутся на самом сложном участке фронта.

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Выход военных ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) займет еще несколько дней. Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин. «В наши планы входит выход в полевые лагеря до 1 июня. Возможно, мы не успеем все передать в хорошем, в полноценном виде военным, поэтому это вероятно займет еще несколько дней», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что примерно с 5 июня бойцы Минобороны РФ получат «оперативный простор», чтобы начать наступление в западном направлении. Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута. Ветеран ДНР, подполковник запаса с позывным Константиныч предсказывал, что «вагнеровцы» скоро окажутся на самом сложном участке фронта.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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