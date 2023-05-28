Глава Белгородской области: иностранные наемники в составе ДРГ пытали мирных

Гладков: в составе ДРГ нападавшей на Белгородкую область были поляки и американцы

28 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Украинская ДРГ пытала мирных жителей, заявил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену [в подвале], истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы», — рассказал Гладков в своем telegram-канале после общения с ранеными. Он уточнил, что психологическое состояние женщины, у которой убили мужа, очень тяжелое. Ранее в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).

Поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену [в подвале], истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы», — рассказал Гладков в своем telegram-канале после общения с ранеными. Он уточнил, что психологическое состояние женщины, у которой убили мужа, очень тяжелое. Ранее в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).