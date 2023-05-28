Глава Белгородской области: иностранные наемники в составе ДРГ пытали мирных

Гладков: в составе ДРГ нападавшей на Белгородкую область были поляки и американцы
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Украинская ДРГ пытала мирных жителей, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену [в подвале], истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы», — рассказал Гладков в своем telegram-канале после общения с ранеными. Он уточнил, что психологическое состояние женщины, у которой убили мужа, очень тяжелое.

Ранее в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).

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Поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену [в подвале], истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы», — рассказал Гладков в своем telegram-канале после общения с ранеными. Он уточнил, что психологическое состояние женщины, у которой убили мужа, очень тяжелое. Ранее в Белгородскую область проникли украинские диверсанты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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