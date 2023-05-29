SHOT: на площадке для выгула собак в Москве нашли гранату

В московском поселке Коммунарка на собачьей площадке нашли гранату. Об этом пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидца.
«Подозрительный предмет [гранату] нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию», — пишут авторы канала. По их словам, в настоящий момент территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции. На месте работают саперы.
Отмечается, что подозрительный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 250 метрах от места происшествия находится школа.
URA.RU направило запрос в МВД РФ по городу Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
В Москве за месяц несколько раз находили боевые снаряды. 14 мая из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны, а 1 мая из реки извлекли гранату.
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