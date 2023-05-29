SHOT: на площадке для выгула собак в Москве нашли гранату

29 мая 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

В поселке Коммунарка (Москва) нашли гранату на собачьей площадке Фото: Илья Московец © URA.RU В московском поселке Коммунарка на собачьей площадке нашли гранату. Об этом пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидца. «Подозрительный предмет [гранату] нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию», — пишут авторы канала. По их словам, в настоящий момент территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции. На месте работают саперы. Отмечается, что подозрительный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 250 метрах от места происшествия находится школа. URA.RU направило запрос в МВД РФ по городу Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В Москве за месяц несколько раз находили боевые снаряды. 14 мая из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны, а 1 мая из реки извлекли гранату.

В московском поселке Коммунарка на собачьей площадке нашли гранату. Об этом пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидца. «Подозрительный предмет [гранату] нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию», — пишут авторы канала. По их словам, в настоящий момент территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции. На месте работают саперы. Отмечается, что подозрительный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 250 метрах от места происшествия находится школа. URA.RU направило запрос в МВД РФ по городу Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В Москве за месяц несколько раз находили боевые снаряды. 14 мая из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны, а 1 мая из реки извлекли гранату.