SHOT: на площадке для выгула собак в Москве нашли гранату

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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
В поселке Коммунарка (Москва) нашли гранату на собачьей площадке Фото:

В московском поселке Коммунарка на собачьей площадке нашли гранату. Об этом пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидца.

«Подозрительный предмет [гранату] нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию», — пишут авторы канала. По их словам, в настоящий момент территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции. На месте работают саперы.

Отмечается, что подозрительный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 250 метрах от места происшествия находится школа.

URA.RU направило запрос в МВД РФ по городу Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Москве за месяц несколько раз находили боевые снаряды. 14 мая из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны, а 1 мая из реки извлекли гранату.

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В московском поселке Коммунарка на собачьей площадке нашли гранату. Об этом пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидца. «Подозрительный предмет [гранату] нашëл под деревом прохожий, он тут же позвонил в полицию», — пишут авторы канала. По их словам, в настоящий момент территория происшествия оцеплена сотрудниками полиции. На месте работают саперы. Отмечается, что подозрительный предмет похож на ручную осколочную гранату РГ-42. В 250 метрах от места происшествия находится школа. URA.RU направило запрос в МВД РФ по городу Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В Москве за месяц несколько раз находили боевые снаряды. 14 мая из Москвы-реки выловили автоматы и боевые патроны, а 1 мая из реки извлекли гранату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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