Гладков сообщил о сброшенном взрывном устройстве под Белгородом

23 мая 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Гладков сообщил, что пострадавших нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Борисовском районе, расположенном в западной части Белгородской области, в ночь на 23 мая с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В поселке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в telegram-канале. Ранее в эту же ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне. 16 мая украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области, о пострадавших информации не было. 20 мая в Белгородской области обезвредили снаряд, попавший в жилой дом. Грайворонский и Шебекинский городские округа, а также Волоконовский район Белгородской области были почти 100 раз обстреляны за сутки 21—22 мая со стороны ВСУ из минометов и ствольной артиллерии. С 22 мая на территории Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

В Борисовском районе, расположенном в западной части Белгородской области, в ночь на 23 мая с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В поселке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в telegram-канале. Ранее в эту же ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне. 16 мая украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области, о пострадавших информации не было. 20 мая в Белгородской области обезвредили снаряд, попавший в жилой дом. Грайворонский и Шебекинский городские округа, а также Волоконовский район Белгородской области были почти 100 раз обстреляны за сутки 21—22 мая со стороны ВСУ из минометов и ствольной артиллерии. С 22 мая на территории Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО).