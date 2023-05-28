Сорвалась продажа за 1,2 млрд бывшего свинокомплекса челябинского депутата Госдумы

Сорвалась продажа бывшего «Родниковского свинокомплекса» челябинского депутата Госдумы РФ Колесникова

Продажа свинокомплекса не состоялась из-за отсутствия покупателей Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа»

В Челябинске сорвалась продажа за 1,2 млрд рублей «Родниковского свинокомплекса», принадлежавшего ранее депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. Это следует из данных электронной площадки по организации торгов.

«Заявок не поступило. Организатором аукциона, АО „Российский аукционный дом“, принято решение признать аукцион несостоявшимся», — говорится в итоговом протоколе.

О продаже актива в апреле объявил банк «Траст». В объявлении было заявлено, что комплекс в селе Миасском (Красноармейский район) является лидирующим производителем свинины в УрФО. Компания с посадочной численностью поголовья в 105 тысяч голов входит в состав агрохолдинга «Здоровая ферма». Площадь свинокомплекса составляет 290 тысяч кв метров. Продукцию реализуется в России. Есть разрешение на продажу в страны СНГ, Гонконг и Вьетнам.

Также 21 мая сорвались торги по продаже другого актива «Здоровой фермы», птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае. Начальная цена фабрики составляла 1,9 млрд рублей. Желающих приобрести бизнес не нашлось. В декабре 2022 года приобретателем птицеводческой группы «Здоровой фермы» за четыре миллиарда рублей стал холдинг «Черкизово». Как в апреле заявили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, покупатель намеревается вложить в развитие челябинского предприятия 3,5 млрд рублей.

Холдинг «Здоровая ферма» являлся собственностью депутата Госдумы РФ Олега Колесникова до декабря 2015 года. В последующем компания перешла к «Русгрейн холдингу», который связывают с бывшим акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым.