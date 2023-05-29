Старший лейтенант ДНР предупредил об опасности прорыва украинских диверсантов с тяжелой техникой

30 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ может организовать прорыв приграничных территорий с помощью танков, считает Александр Матюшин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут перейти к обстрелу приграничных с Украиной территорий (Белгородская, Брянская, Курская области) при помощи большого количества танков. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Предпринять Украина может что угодно. Как мы сейчас видим, использование реактивной ствольной артиллерии, минометов, проникновение диверсионно-разведывательных групп, обстрел приграничной области с помощью танков. Вполне возможно, что она может предпринять и вторжение на территорию России более мощными воинскими силами, нежели ротно-тактическая группа. Это может быть не только Белгородская область, но и Брянская, и Воронежская, и Курская. Во время прошлого прорыва у ротно-тактической группы было два танка, несколько БТР, девять бронированных машин. Сейчас скопится более мощный кулак и ударят, прорвутся. Намного больше [техники могут использовать]», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант в отставке подчеркнул, что усиление давления на приграничные территории нужно ВСУ для наступления на Крым. «Это будет сделано, во-первых, чтобы отвлечь наше внимание непосредственно с запорожского направления и попытаться вынудить нас перекинуть подкрепление, резервы в эти области [приграничные территории]. Во-вторых, это будет громкая пиар-акция, что будет захвачено не просто какое-то село, а город среднего размера. Разольется по всем мировым СМИ, что Украина начала наступление и, соответственно, отвлечет наше внимание и силы от направления основного удара, который будет проходить, без сомнения, на юге с целью прорыва нашей обороны и выхода к Крыму. Конечно, не исключается еще и возможность того, что будет видимое наступление непосредственно на Донецк, хотя взять его невозможно, потому что он был самой крупной городской агломерацией в СССР и остается одной из самых крупных городских агломераций в мире», — добавил Матюшин. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе за сутки было зафиксировано 303 прилета со стороны ВСУ. Белгородский район был обстрелян 63 раза, Волоконовский — 23 раза, Грайворонский округ — 101 и Шебекинский — 116. Telegram-канал Shot, сообщил, что под полуторачасовую ночную атаку попало село Чуровичи Климовского района Брянской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ могут перейти к обстрелу приграничных с Украиной территорий (Белгородская, Брянская, Курская области) при помощи большого количества танков. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Предпринять Украина может что угодно. Как мы сейчас видим, использование реактивной ствольной артиллерии, минометов, проникновение диверсионно-разведывательных групп, обстрел приграничной области с помощью танков. Вполне возможно, что она может предпринять и вторжение на территорию России более мощными воинскими силами, нежели ротно-тактическая группа. Это может быть не только Белгородская область, но и Брянская, и Воронежская, и Курская. Во время прошлого прорыва у ротно-тактической группы было два танка, несколько БТР, девять бронированных машин. Сейчас скопится более мощный кулак и ударят, прорвутся. Намного больше [техники могут использовать]», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант в отставке подчеркнул, что усиление давления на приграничные территории нужно ВСУ для наступления на Крым. «Это будет сделано, во-первых, чтобы отвлечь наше внимание непосредственно с запорожского направления и попытаться вынудить нас перекинуть подкрепление, резервы в эти области [приграничные территории]. Во-вторых, это будет громкая пиар-акция, что будет захвачено не просто какое-то село, а город среднего размера. Разольется по всем мировым СМИ, что Украина начала наступление и, соответственно, отвлечет наше внимание и силы от направления основного удара, который будет проходить, без сомнения, на юге с целью прорыва нашей обороны и выхода к Крыму. Конечно, не исключается еще и возможность того, что будет видимое наступление непосредственно на Донецк, хотя взять его невозможно, потому что он был самой крупной городской агломерацией в СССР и остается одной из самых крупных городских агломераций в мире», — добавил Матюшин. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе за сутки было зафиксировано 303 прилета со стороны ВСУ. Белгородский район был обстрелян 63 раза, Волоконовский — 23 раза, Грайворонский округ — 101 и Шебекинский — 116. Telegram-канал Shot, сообщил, что под полуторачасовую ночную атаку попало село Чуровичи Климовского района Брянской области.