Военный аналитик Михайлов заявил о бесполезности французской техники, поставленной Украине

31 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Французская техника лучше работает при высоких температурах Фото: Selvejp/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французская военная техника, поставляемая Украине, не имеет высокой эффективности, так как была разработана для работы в африканских климатических условиях. Об этом URA.RU сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке. Там были французские колонии. Геополитические интересы на этом континенте заставляли развивать вооружение в направлении жаркого, сухого, тропического-либо пустынного климата. Тяжелые вооружения французского производства, танки, бронетехника, артиллерийские системы значительно лучше работают при высоких температурах, повышенной влажности или при сухом воздухе. Оно не создано для умеренных зон», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил эксперт, не только французская техника тяжело справляется с погодными условиями в зоне специальной военной операции. «Осенью, зимой и весной были очень серьезные осадки, паводки. Очень много влажности. Земля очень сырая, много грязи. Военнослужащие говорят, что всю зиму, да и весну была грязная распутица. Техника утопала в грязи, кроме техники российского и советского производства», — добавил он. Ранее французский активист Ксавье Моро отметил, что французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта. Украинская газета Kyiv Post сообщила, что единственная надежда украинской армии в ходе контрнаступления будет заключаться в использовании западной военной техники, которая координированными действиями с пехотой должна сыграть решающую роль при взломе грозной российской обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Французская военная техника, поставляемая Украине, не имеет высокой эффективности, так как была разработана для работы в африканских климатических условиях. Об этом URA.RU сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке. Там были французские колонии. Геополитические интересы на этом континенте заставляли развивать вооружение в направлении жаркого, сухого, тропического-либо пустынного климата. Тяжелые вооружения французского производства, танки, бронетехника, артиллерийские системы значительно лучше работают при высоких температурах, повышенной влажности или при сухом воздухе. Оно не создано для умеренных зон», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил эксперт, не только французская техника тяжело справляется с погодными условиями в зоне специальной военной операции. «Осенью, зимой и весной были очень серьезные осадки, паводки. Очень много влажности. Земля очень сырая, много грязи. Военнослужащие говорят, что всю зиму, да и весну была грязная распутица. Техника утопала в грязи, кроме техники российского и советского производства», — добавил он. Ранее французский активист Ксавье Моро отметил, что французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта. Украинская газета Kyiv Post сообщила, что единственная надежда украинской армии в ходе контрнаступления будет заключаться в использовании западной военной техники, которая координированными действиями с пехотой должна сыграть решающую роль при взломе грозной российской обороны.