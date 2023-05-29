На Украине рассказали правду о призыве в ВСУ

Страна.ua: на Украине военкомы за взятки выдают справки о непригодности к службе

30 мая 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

На Украине военкомы за взятки выдают справки о непригодности к службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военкоматы за деньги освобождают от призыва мужчин, не желающих служить в армии. Крупная денежная сумма может обеспечить призывнику фальшивую справку о непригодности к воинской службе, сообщает источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер. В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — сообщил источник в ВСУ в интервью «Страна.ua». Стоимость такой справки может достигать десятка тысяч долларов США. Источник рассказал, что освобождение от службы на три месяца обходится в 12 тысяч долларов, но этого времени достаточно, чтобы призывник мог скрыться за границей. Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные на передовой испытывают проблемы со снабжением. Офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом за уход с позиций на линии соприкосновения.

Украинские военкоматы за деньги освобождают от призыва мужчин, не желающих служить в армии. Крупная денежная сумма может обеспечить призывнику фальшивую справку о непригодности к воинской службе, сообщает источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер. В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — сообщил источник в ВСУ в интервью «Страна.ua». Стоимость такой справки может достигать десятка тысяч долларов США. Источник рассказал, что освобождение от службы на три месяца обходится в 12 тысяч долларов, но этого времени достаточно, чтобы призывник мог скрыться за границей. Ранее URA.RU рассказало, что украинские военные на передовой испытывают проблемы со снабжением. Офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом за уход с позиций на линии соприкосновения.