ЮАР пообещала не арестовывать Путина, если он приедет на саммит БРИКС

30 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

ЮАР пообещала дипломатический иммунитет Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Южно-Африканская Республика (ЮАР) гарантирует дипломатический иммунитет президенту РФ Владимиру Путину, если тот приедет на саммит БРИКС. Об этом сообщает представители МИД страны. «Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия», — отмечает ведомство в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался выходить из состава МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. При этом представители республики уточняли, что ожидают приезда российского лидера на саммит БРИКС. Обновлено 12:12: в МИД ЮАР уточнили, что дипломатический иммунитет не распространяется на ордеры международных судов. Именно МУС подал ордер на арест российского президента.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) гарантирует дипломатический иммунитет президенту РФ Владимиру Путину, если тот приедет на саммит БРИКС. Об этом сообщает представители МИД страны. «Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия», — отмечает ведомство в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался выходить из состава МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта. При этом представители республики уточняли, что ожидают приезда российского лидера на саммит БРИКС. Обновлено 12:12: в МИД ЮАР уточнили, что дипломатический иммунитет не распространяется на ордеры международных судов. Именно МУС подал ордер на арест российского президента.