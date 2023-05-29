Свердловский эксперт раскрыл, как защититься от атак беспилотников

Центр спецподготовки «Каскад»: при атаке беспилотников надо действовать как при пожаре

30 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

При атаке беспилотников лучшая тактика — бежать в безопасное место, так как самостоятельно бороться с ним опасно и бессмысленно (фото из архива) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Алгоритм действий при атаке беспилотника на жилой дом должен быть таким же, как и при пожаре — жильцам следует взять документы и оперативно выйти на улицу. Подручные средства — антидроновые ружья и глушилки — с большой долей вероятности не помогут обезвредить БПЛА, поэтому в первую очередь нужно спасаться, рассказали URA.RU в центре специальной подготовки «Каскад». «Правила все те же самые, что и при пожаре, ведь если будет удар таким дроном в жилой дом (в Москве дома атаковали БПЛА самолетного типа с взрывными устройствами, — прим. URA.RU), то начнется пожар. Поэтому алгоритм действий: взять необходимые вещи и не задерживаясь покинуть помещение, не пользоваться лифтами, в безопасном месте вызвать экстренные службы», — поделился один из экспертов центра. Использовать электромагнитные ружья, действие которых направлено на то, чтобы посадить дрон, бесполезно. Они как правило могут бороться с гражданскими дронами типа DJI и Autel, и то не всегда. Поэтому в случае с беспилотниками самолетного типа, которые летают автономно, использовать подобные противодроновые средства бессмысленно и опасно. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По официальной информации от Минобороны РФ, всего было задействовано восемь БПЛА. Пять из них были уничтожены при помощи ЗРК «Панцирь-С». Отмечается, что при атаке на столицу России использовались беспилотники производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця. Это БПЛА украинского производства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алгоритм действий при атаке беспилотника на жилой дом должен быть таким же, как и при пожаре — жильцам следует взять документы и оперативно выйти на улицу. Подручные средства — антидроновые ружья и глушилки — с большой долей вероятности не помогут обезвредить БПЛА, поэтому в первую очередь нужно спасаться, рассказали URA.RU в центре специальной подготовки «Каскад». «Правила все те же самые, что и при пожаре, ведь если будет удар таким дроном в жилой дом (в Москве дома атаковали БПЛА самолетного типа с взрывными устройствами, — прим. URA.RU), то начнется пожар. Поэтому алгоритм действий: взять необходимые вещи и не задерживаясь покинуть помещение, не пользоваться лифтами, в безопасном месте вызвать экстренные службы», — поделился один из экспертов центра. Использовать электромагнитные ружья, действие которых направлено на то, чтобы посадить дрон, бесполезно. Они как правило могут бороться с гражданскими дронами типа DJI и Autel, и то не всегда. Поэтому в случае с беспилотниками самолетного типа, которые летают автономно, использовать подобные противодроновые средства бессмысленно и опасно. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По официальной информации от Минобороны РФ, всего было задействовано восемь БПЛА. Пять из них были уничтожены при помощи ЗРК «Панцирь-С». Отмечается, что при атаке на столицу России использовались беспилотники производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця. Это БПЛА украинского производства.