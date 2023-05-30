Кадыров предложил ввести в России военное положение в ответ на атаки беспилотников

Кадыров предложил в вести в России военное положение в ответ на атаки беспилотников

30 мая 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Кадыров предложил «бить по местам скопления террористических лидеров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву В России необходимо ввести военное положение. Только так удастся покончить с украинскими террористами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя утренние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. «…Необходимо объявить военное положение в России. Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что на Украине нет никаких военных и политиков — только террористы. Новость по теме Какие беспилотники атаковали Москву «У нас тут явные доказательства террористической деятельности», — заявил Кадыров, имея в виду атаку беспилотников. Он предложил «бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место». «Меры реагирования на подобные атаки … должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — подчеркнул Кадыров. Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали восемь беспилотников. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, они были ориентированы на удары исключительно по гражданским целям. Президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО «отработали штатно».

В России необходимо ввести военное положение. Только так удастся покончить с украинскими террористами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя утренние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. «…Необходимо объявить военное положение в России. Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на Украине нет никаких военных и политиков — только террористы. «У нас тут явные доказательства террористической деятельности», — заявил Кадыров, имея в виду атаку беспилотников. Он предложил «бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место». «Меры реагирования на подобные атаки … должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — подчеркнул Кадыров. Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали восемь беспилотников. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, они были ориентированы на удары исключительно по гражданским целям. Президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО «отработали штатно».