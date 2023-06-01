Военный дипломат Бартош: Польша готовится захватить территорию до Черного моря

02 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Польша хочет расширить границы до Черного моря, считает Александр Бартош Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша хочет расширить свои границы до берегов Черного моря и отрезать Россию от европейского континента. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «У них есть идея создать великую Польшу от моря и до моря. От Балтийского и до Черного. Потом последует присоединение Приднестровья, если они попробуют туда войти. Таким образом, они получают выход к Черному морю, но нам реализовать такие планы никак нельзя. Мы тогда будем полностью отрезаны от Европы сплошным кордоном недоброжелательного и недружественного государства», — сказал Александр Бартош. Военный дипломат напомнил, что еще в советские годы Польша получила значительную часть своих современных территорий. «Надо напомнить полякам, что после окончания войны по решению [советского лидера] Иосифа Сталина им были переданы очень большие участки территорий Германии. До последнего времени они не заикались о своих намерениях захватить Западную Украину», — добавил специалист. Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава ведет подготовку к перевороту в Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша хочет расширить свои границы до берегов Черного моря и отрезать Россию от европейского континента. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «У них есть идея создать великую Польшу от моря и до моря. От Балтийского и до Черного. Потом последует присоединение Приднестровья, если они попробуют туда войти. Таким образом, они получают выход к Черному морю, но нам реализовать такие планы никак нельзя. Мы тогда будем полностью отрезаны от Европы сплошным кордоном недоброжелательного и недружественного государства», — сказал Александр Бартош. Военный дипломат напомнил, что еще в советские годы Польша получила значительную часть своих современных территорий. «Надо напомнить полякам, что после окончания войны по решению [советского лидера] Иосифа Сталина им были переданы очень большие участки территорий Германии. До последнего времени они не заикались о своих намерениях захватить Западную Украину», — добавил специалист. Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава ведет подготовку к перевороту в Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовится ввести войска в Беларусь для уничтожения страны. По его словам, размещение ядерного оружия в стране позволит обезопасить граждан Беларуси.