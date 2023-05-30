В ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска». Фото

30 мая 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Медаль «За освобождение Артемовска» будет крепиться на левую сторону груди Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медаль «За освобождение Артемовска» с изображением короны Российской империи и герба Донецкой Народной Республики была утверждена регионе. Соответсвующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. «В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленными защитникам постановляю <…> утвердить положение о медали „За освобождение Артемовска“», — следует из текста указа, подписанного Денисом Пушилиным. Он опубликован на сайте руководителя региона. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета. Она носится на левой стороне груди. На ней можно увидеть надпись «Артемовск», корону Российской империи и герб ДНР. Российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут) 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои на этом направлении шли с августа 2022 года. 31 декабря ЧВК «Вагнер» зашла в Артемовск. После окончания бахмутской операции основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о выводе штурмовых отрядов. Фото: приложение три к указу Дениса Пушилина №180 Фото: приложение три к указу Дениса Пушилина №180

Медаль «За освобождение Артемовска» с изображением короны Российской империи и герба Донецкой Народной Республики была утверждена регионе. Соответсвующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. «В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленными защитникам постановляю <…> утвердить положение о медали „За освобождение Артемовска“», — следует из текста указа, подписанного Денисом Пушилиным. Он опубликован на сайте руководителя региона. Медаль изготавливается из металла золотистого цвета. Она носится на левой стороне груди. На ней можно увидеть надпись «Артемовск», корону Российской империи и герб ДНР. Российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут) 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои на этом направлении шли с августа 2022 года. 31 декабря ЧВК «Вагнер» зашла в Артемовск. После окончания бахмутской операции основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о выводе штурмовых отрядов.