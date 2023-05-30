Медаль «За освобождение Артемовска» с изображением короны Российской империи и герба Донецкой Народной Республики была утверждена регионе. Соответсвующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленными защитникам постановляю <…> утвердить положение о медали „За освобождение Артемовска“», — следует из текста указа, подписанного Денисом Пушилиным. Он опубликован
Медаль изготавливается из металла золотистого цвета. Она носится на левой стороне груди. На ней можно увидеть надпись «Артемовск», корону Российской империи и герб ДНР.
Российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут) 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои на этом направлении шли с августа 2022 года. 31 декабря ЧВК «Вагнер» зашла в Артемовск. После окончания бахмутской операции основатель военной компании Евгений Пригожин заявил о выводе штурмовых отрядов.
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