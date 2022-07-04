В Челябинске арестовали имущество депутата гордумы на 43 млн

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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, иванов олег
Олег Иванов продолжает бороться за свой бизнес в судах Фото:

Министерство строительства Челябинской области добилось ареста имущества депутата гордумы Челябинска, известного бизнесмена Олега Иванова почти на 43 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Ходатайство министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на принадлежащее и находящееся у ООО „АльфаСтрой“ и (или) его единственного генерального директора Иванова Олега Викторовича имущества, в сумме 42 млн 991 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Минстрой и «Альфастрой» сразу несколько судебных тяжб. В частности, фирма требует признать недействительным односторонний отказ от заключенного госконтракта. Ведомство добивается взыскания с нее неустойки в размере 4,3 млн рублей, неосновательного обогащения в размере 25,7 млн рублей, а также процентов за пользование чужими деньгами.

Владельцем и гендиректором компании, согласно сервису СБИС, является депутат гордумы Челябинска Олег Иванов. Его компании занимаются строительством офисных зданий, преимущественно для силовых структур и судов. В момент подготовки новости он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Судебным разбирательствам предшествовала проверка расходов бюджетных средств на стройку корпуса для областной психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой (КСП) области по указанию губернатора Алексея Текслера. Результаты проверки были направлены силовикам. Осенью 2021 года в офисах контролируемых Ивановым компаний сотрудники УФСБ по Челябинской области провели оперативно-следственные мероприятия.

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Министерство строительства Челябинской области добилось ареста имущества депутата гордумы Челябинска, известного бизнесмена Олега Иванова почти на 43 млн рублей. Это следует из базы судебных дел. «Ходатайство министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на принадлежащее и находящееся у ООО „АльфаСтрой“ и (или) его единственного генерального директора Иванова Олега Викторовича имущества, в сумме 42 млн 991 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Минстрой и «Альфастрой» сразу несколько судебных тяжб. В частности, фирма требует признать недействительным односторонний отказ от заключенного госконтракта. Ведомство добивается взыскания с нее неустойки в размере 4,3 млн рублей, неосновательного обогащения в размере 25,7 млн рублей, а также процентов за пользование чужими деньгами. Владельцем и гендиректором компании, согласно сервису СБИС, является депутат гордумы Челябинска Олег Иванов. Его компании занимаются строительством офисных зданий, преимущественно для силовых структур и судов. В момент подготовки новости он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Судебным разбирательствам предшествовала проверка расходов бюджетных средств на стройку корпуса для областной психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой (КСП) области по указанию губернатора Алексея Текслера. Результаты проверки были направлены силовикам. Осенью 2021 года в офисах контролируемых Ивановым компаний сотрудники УФСБ по Челябинской области провели оперативно-следственные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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