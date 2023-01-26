В Госдуме прокомментировали изменение призывного возраста к весне

Председатель комитета ГД Картаполов: в изменениях возраста к весеннему призыву нет необходимости

26 января 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Менять возраст к весеннему призыву нет никакой необходимости, сказал Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ пока нет необходимости в изменении призывного возраста к весне 2023 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На весенний призыв менять законодательство никакой нет никакой необходимости <…> Пока у нас нет в работе этих поправок», — сказал Андрей Картаполов. Его слова приводит «Интерфакс». По его словам, Министерство обороны России, которое является инициатором изменения призывного возраста, пока не сделало новых шагов. Однако Картаполов отметил, что в перспективе над этой инициативой можно работать. Ранее Сергей министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить возраст для призывников в Армию России. Согласно инициативе, призыву будут подлежать граждане с 21 года по 30 лет, вместо 18 до 27 лет. Однако Картаполов заявил, что вероятнее всего, весенний призыв 2023 года пройдет без изменений. Также председатель ГД заявил, что с увеличением возраста количество призывников возрастать не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такая реформа необходима для обеспечения безопасности России в прокси-войне, которую ведет Запад.

В РФ пока нет необходимости в изменении призывного возраста к весне 2023 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На весенний призыв менять законодательство никакой нет никакой необходимости <…> Пока у нас нет в работе этих поправок», — сказал Андрей Картаполов. Его слова приводит «Интерфакс». По его словам, Министерство обороны России, которое является инициатором изменения призывного возраста, пока не сделало новых шагов. Однако Картаполов отметил, что в перспективе над этой инициативой можно работать. Ранее Сергей министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить возраст для призывников в Армию России. Согласно инициативе, призыву будут подлежать граждане с 21 года по 30 лет, вместо 18 до 27 лет. Однако Картаполов заявил, что вероятнее всего, весенний призыв 2023 года пройдет без изменений. Также председатель ГД заявил, что с увеличением возраста количество призывников возрастать не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такая реформа необходима для обеспечения безопасности России в прокси-войне, которую ведет Запад.