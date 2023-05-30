Курганский экс-силовик, делом которого интересовался Бастрыкин, не смог отменить приговор

Бывший сотрудник ОМОН курганского управления Росгвардии Султан Мендекин не смог отменить обвинительный приговор за нарушение дорожных правил, которое повлекло смерть ребенка. Данные об апелляции по делу, которым интересовался глава СКР Александр Бастрыкин, появилось на сайте ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — апелляция. Мендекин Султан Балгабаевич. Ст. 264 ч.3 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Судебный акт оставлен без изменения», — информирует картотека суда. Мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, апелляция подавалась стороной защиты, обвинение не участвовало в ходатайстве на приговор. Судом решение о лишении свободы было оставлено в силе. Также виновному запретили управлять транспортом на 2,5 года.
Ранее URA.RU сообщало глава следкома РФ Бастрыкин интересовался следствием по делу курганского силовика, сбившего в 2020 году насмерть ребенка. Мужчина, сбивший выехавшего на дорогу велосипедиста, свою вину в ДТП не признал.
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