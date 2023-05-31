Дети из новых субъектов России приедут отдыхать на Урал

31 мая 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дети из новых регионов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около пяти тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик отправятся на отдых в летние оздоровительные лагеря Уральского федерального округа и Черноморского побережья. Они будут отдыхать с июня по сентябрь. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Организация летнего отдыха для детей из ЛНР и ДНР — это часть большой работы по интеграции новых регионов. Отдыхая в лагерях, ребята поправят здоровье, обретут друзей, интересно и с пользой проведут время. Но также они познакомятся с достопримечательностями и историей Урала, Западной Сибири, узнают о возможностях, которые открывает для них наша страна», — сообщил Якушев. В Свердловской области 15 лагерей будут ждать гостей из Макеевки (ДНР). Среди них — санаторий «Обуховский», лагеря «Бригантина» и «Маяк» в Сысерти, «Каменный цветок» у озера Таватуй, ФОК «Гагаринский» в Первоуральске, лагерь «Самоцветы» в Невьянске и другие. «Дети будут отдыхать с июня по сентябрь. Оздоровительный отдых ждет около полутора тысяч юных макеевчан», — сообщили URA.RU представители полпреда в УрФО. Ханты-Мансийский автономный округ организует отдых в Краснодарском крае для 600 ребят из Макеевки, а 400 ребят приедут отдыхать в Югру. Тюменская и Курганская области займутся жителями Краснодонского района (ЛНР) — их отправят в Крым и загородные курганские лагеря «Романтика», «Космос» и «Чумляк». «Челябинская область отправит на отдых в Крым и в Краснодарский край 560 детей из Ясиноватой и 200 — из Волновахи (ДНР). Ребята будут отдыхать в санаторно-оздоровительных комплексах „Жемчужина“ (Анапа) и „Автомобилист“ (с. Новоандреевка). А Ямало-Ненецкий автономный округ взял на себя организацию отдыха 640 детей из Волновахского района (ДНР) в лагере „Юбилейный“ (Краснодарский край)», — подчеркнули в полпредстве. Ранее Владимир Якушев стал участником стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Главной темой встречи стала интеграция новых регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Около пяти тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик отправятся на отдых в летние оздоровительные лагеря Уральского федерального округа и Черноморского побережья. Они будут отдыхать с июня по сентябрь. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Организация летнего отдыха для детей из ЛНР и ДНР — это часть большой работы по интеграции новых регионов. Отдыхая в лагерях, ребята поправят здоровье, обретут друзей, интересно и с пользой проведут время. Но также они познакомятся с достопримечательностями и историей Урала, Западной Сибири, узнают о возможностях, которые открывает для них наша страна», — сообщил Якушев. В Свердловской области 15 лагерей будут ждать гостей из Макеевки (ДНР). Среди них — санаторий «Обуховский», лагеря «Бригантина» и «Маяк» в Сысерти, «Каменный цветок» у озера Таватуй, ФОК «Гагаринский» в Первоуральске, лагерь «Самоцветы» в Невьянске и другие. «Дети будут отдыхать с июня по сентябрь. Оздоровительный отдых ждет около полутора тысяч юных макеевчан», — сообщили URA.RU представители полпреда в УрФО. Ханты-Мансийский автономный округ организует отдых в Краснодарском крае для 600 ребят из Макеевки, а 400 ребят приедут отдыхать в Югру. Тюменская и Курганская области займутся жителями Краснодонского района (ЛНР) — их отправят в Крым и загородные курганские лагеря «Романтика», «Космос» и «Чумляк». «Челябинская область отправит на отдых в Крым и в Краснодарский край 560 детей из Ясиноватой и 200 — из Волновахи (ДНР). Ребята будут отдыхать в санаторно-оздоровительных комплексах „Жемчужина“ (Анапа) и „Автомобилист“ (с. Новоандреевка). А Ямало-Ненецкий автономный округ взял на себя организацию отдыха 640 детей из Волновахского района (ДНР) в лагере „Юбилейный“ (Краснодарский край)», — подчеркнули в полпредстве. Ранее Владимир Якушев стал участником стратегической сессии, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Главной темой встречи стала интеграция новых регионов.