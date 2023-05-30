30 мая 2023

Губернатор Моор оценил военную подготовку школьников

В Тюменской области школьники показали губернатору Моору свое умение обращаться с оружием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор пообщался со школьниками, проходящими начальную военную подготовку Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил школу в селе Стрехнино (Ишимский район), где учащиеся показали ему свои навыки военной подготовки. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«У наших школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке. Убедился в этом в школе села Стрехнино Ишимского района. Ребята показали, чему научились за этот год: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка», — рассказал Александр Моор.

На базе школы действует районный центр по начальной военной подготовке. На деньги, выделенные из местного бюджета, закуплены плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил школу в селе Стрехнино (Ишимский район), где учащиеся показали ему свои навыки военной подготовки. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «У наших школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке. Убедился в этом в школе села Стрехнино Ишимского района. Ребята показали, чему научились за этот год: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка», — рассказал Александр Моор. На базе школы действует районный центр по начальной военной подготовке. На деньги, выделенные из местного бюджета, закуплены плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...