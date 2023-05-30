Губернатор Моор оценил военную подготовку школьников

В Тюменской области школьники показали губернатору Моору свое умение обращаться с оружием

Александр Моор пообщался со школьниками, проходящими начальную военную подготовку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил школу в селе Стрехнино (Ишимский район), где учащиеся показали ему свои навыки военной подготовки. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«У наших школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке. Убедился в этом в школе села Стрехнино Ишимского района. Ребята показали, чему научились за этот год: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка», — рассказал Александр Моор.

На базе школы действует районный центр по начальной военной подготовке. На деньги, выделенные из местного бюджета, закуплены плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе.