Губернатор Моор оценил военную подготовку школьников

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил школу в селе Стрехнино (Ишимский район), где учащиеся показали ему свои навыки военной подготовки. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«У наших школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке. Убедился в этом в школе села Стрехнино Ишимского района. Ребята показали, чему научились за этот год: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка», — рассказал Александр Моор.
На базе школы действует районный центр по начальной военной подготовке. На деньги, выделенные из местного бюджета, закуплены плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе.
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