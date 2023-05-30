30 мая 2023

Тюменский губернатор Моор начал предвыборное турне по муниципалитетам

Губернатор Моор встретился с главами Ишима и Ишимского района перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор отправился в муниципалитеты Тюменской области Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе. По информации источника URA.RU, там с местными главами он обговаривает предстоящую кампанию.

«Ишимский район показывает хорошие результаты по явке, в отличие от Ишима. Мэру Федору Шишкину предстоит улучшить этот показатель. В рамках визита Моор посетит школы, предприятия. Он также запланировал встречу с избирателями», — поделился собеседник агентства.

Информация о визите губернатора в муниципалитет также размещена в telegram-канале Александра Моора. Там сообщается, что глава региона также посетит площадку будущего завода по глубокой переработке гороха и редакцию одной из старейших газет области «Ишимская правда».

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Нынешний губернатор Александр Моор получил благословение на новый срок у президента Владимира Путина. В его круг поддержки входят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель СФ Валентина Матвиенко, а также епископ РПЦ Патриарх Кирилл.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе. По информации источника URA.RU, там с местными главами он обговаривает предстоящую кампанию. «Ишимский район показывает хорошие результаты по явке, в отличие от Ишима. Мэру Федору Шишкину предстоит улучшить этот показатель. В рамках визита Моор посетит школы, предприятия. Он также запланировал встречу с избирателями», — поделился собеседник агентства. Информация о визите губернатора в муниципалитет также размещена в telegram-канале Александра Моора. Там сообщается, что глава региона также посетит площадку будущего завода по глубокой переработке гороха и редакцию одной из старейших газет области «Ишимская правда». Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Нынешний губернатор Александр Моор получил благословение на новый срок у президента Владимира Путина. В его круг поддержки входят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель СФ Валентина Матвиенко, а также епископ РПЦ Патриарх Кирилл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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