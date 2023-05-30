Тюменский губернатор Моор начал предвыборное турне по муниципалитетам

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое предвыборное турне по муниципалитетам региона. Сегодня он работает в Ишиме и Ишимском районе. По информации источника URA.RU, там с местными главами он обговаривает предстоящую кампанию.
«Ишимский район показывает хорошие результаты по явке, в отличие от Ишима. Мэру Федору Шишкину предстоит улучшить этот показатель. В рамках визита Моор посетит школы, предприятия. Он также запланировал встречу с избирателями», — поделился собеседник агентства.
Информация о визите губернатора в муниципалитет также размещена в telegram-канале Александра Моора. Там сообщается, что глава региона также посетит площадку будущего завода по глубокой переработке гороха и редакцию одной из старейших газет области «Ишимская правда».
Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Нынешний губернатор Александр Моор получил благословение на новый срок у президента Владимира Путина. В его круг поддержки входят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель СФ Валентина Матвиенко, а также епископ РПЦ Патриарх Кирилл.
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