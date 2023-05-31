В Кургане скончался бывший директор строительного техникума

31 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Кургане простятся с экс-директором строительного техникума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор Курганского строительного техникума, Константин Кейб, умер на 86-м году жизни. Об этом рассказали в паблике Курганского государственного колледжа в соцсети «ВКонтакте». «30 мая на 86-м году ушел из жизни бывший директор <…>, ветеран труда, заслуженный учитель РФ Константин Давыдович Кейб», — сообщила администрация колледжа. Кейб руководил строительным техникумом до его преобразования в колледж. Педагог работал в техникуме с 1964 года, обучая механиков. В начале 70-х годов он был заведующим дневным отделением. Должность директора техникума Кейб занимал с 1983 по 2001 годы. «В 2011 году Кейб К.Д. был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии Курганского государственного колледжа», — сообщает учебное заведение. Прощание с Константином Кейбом пройдет 1 июня. Проститься с педагогом можно будет с 10 до 11 часов в первом траурном зале по адресу: проспект Машиностроителей, 34 (ЖБИ). Бывший директор Курганского строительного техникума Константин Кейб умер на 86-м году жизни фото: VK Курганский государственный колледж | КГК

Бывший директор Курганского строительного техникума, Константин Кейб, умер на 86-м году жизни. Об этом рассказали в паблике Курганского государственного колледжа в соцсети «ВКонтакте». «30 мая на 86-м году ушел из жизни бывший директор <…>, ветеран труда, заслуженный учитель РФ Константин Давыдович Кейб», — сообщила администрация колледжа. Кейб руководил строительным техникумом до его преобразования в колледж. Педагог работал в техникуме с 1964 года, обучая механиков. В начале 70-х годов он был заведующим дневным отделением. Должность директора техникума Кейб занимал с 1983 по 2001 годы. «В 2011 году Кейб К.Д. был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии Курганского государственного колледжа», — сообщает учебное заведение. Прощание с Константином Кейбом пройдет 1 июня. Проститься с педагогом можно будет с 10 до 11 часов в первом траурном зале по адресу: проспект Машиностроителей, 34 (ЖБИ).