В Кургане скончался бывший директор строительного техникума

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Прощание с детским хирургом Грачиком Дохоляном. Курган , прощание с Грачиком Дохоляном
В Кургане простятся с экс-директором строительного техникума Фото:

Бывший директор Курганского строительного техникума, Константин Кейб, умер на 86-м году жизни. Об этом рассказали в паблике Курганского государственного колледжа в соцсети «ВКонтакте».

«30 мая на 86-м году ушел из жизни бывший директор <…>, ветеран труда, заслуженный учитель РФ Константин Давыдович Кейб», — сообщила администрация колледжа. Кейб руководил строительным техникумом до его преобразования в колледж.

Педагог работал в техникуме с 1964 года, обучая механиков. В начале 70-х годов он был заведующим дневным отделением. Должность директора техникума Кейб занимал с 1983 по 2001 годы. «В 2011 году Кейб К.Д. был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии Курганского государственного колледжа», — сообщает учебное заведение.

Прощание с Константином Кейбом пройдет 1 июня. Проститься с педагогом можно будет с 10 до 11 часов в первом траурном зале по адресу: проспект Машиностроителей, 34 (ЖБИ).

Бывший директор Курганского строительного техникума Константин Кейб умер на 86-м году жизни
Бывший директор Курганского строительного техникума Константин Кейб умер на 86-м году жизни

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Бывший директор Курганского строительного техникума, Константин Кейб, умер на 86-м году жизни. Об этом рассказали в паблике Курганского государственного колледжа в соцсети «ВКонтакте». «30 мая на 86-м году ушел из жизни бывший директор <…>, ветеран труда, заслуженный учитель РФ Константин Давыдович Кейб», — сообщила администрация колледжа. Кейб руководил строительным техникумом до его преобразования в колледж. Педагог работал в техникуме с 1964 года, обучая механиков. В начале 70-х годов он был заведующим дневным отделением. Должность директора техникума Кейб занимал с 1983 по 2001 годы. «В 2011 году Кейб К.Д. был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии Курганского государственного колледжа», — сообщает учебное заведение. Прощание с Константином Кейбом пройдет 1 июня. Проститься с педагогом можно будет с 10 до 11 часов в первом траурном зале по адресу: проспект Машиностроителей, 34 (ЖБИ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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