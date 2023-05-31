Свердловчанам будут отказывать в приеме на работу и на прием к врачу из-за кори

В Свердловской области со 2 июня ввели ограничения из-за кори

31 мая 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

В основном корью болеют те, кто не вакцинировался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в связи с неблагоприятной обстановкой из-за кори вводятся ограничения. Они будут казаться отказа в приеме на работу в некоторые учреждения, также будет ограничен прием пациентов, которые имели контакты с людьми из очагов кори. Постановление подписала региональный заместитель главного государственного санитарного врача Анжелика Пономарева. «Ввести со 2 июня 2023 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия по кори в Свердловской области», — указано в документе, который размещен на сайте свердловского Роспотребнадзора. Они включают в себя временный отказ в приеме на работу в медицинские, образовательные и оздоровительные учреждения. Также разрешается отказывать в плановой госпитализации и приеме пациентов, которые имели контакты с людьми в очаге распространения кори. С начала 2023 года было зарегистрировано 119 случаев заболевания корью. Около 60% заболевших — иностранные граждане и дети из семей мигрантов, более 90% — не ставили прививку от смертельно опасной инфекции. Случаи заболевания зафиксированы в Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, Серовском, Каменском, Шалинском городских округах, ГО Верхняя Пышма, Ирбит и Первоуральск. Ранее стало известно, что на улице Технической в Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания корью. Также в начале апреля заболевших обнаружили на Сортировке. При этом вакцины нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в связи с неблагоприятной обстановкой из-за кори вводятся ограничения. Они будут казаться отказа в приеме на работу в некоторые учреждения, также будет ограничен прием пациентов, которые имели контакты с людьми из очагов кори. Постановление подписала региональный заместитель главного государственного санитарного врача Анжелика Пономарева. «Ввести со 2 июня 2023 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия по кори в Свердловской области», — указано в документе, который размещен на сайте свердловского Роспотребнадзора. Они включают в себя временный отказ в приеме на работу в медицинские, образовательные и оздоровительные учреждения. Также разрешается отказывать в плановой госпитализации и приеме пациентов, которые имели контакты с людьми в очаге распространения кори. С начала 2023 года было зарегистрировано 119 случаев заболевания корью. Около 60% заболевших — иностранные граждане и дети из семей мигрантов, более 90% — не ставили прививку от смертельно опасной инфекции. Случаи заболевания зафиксированы в Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, Серовском, Каменском, Шалинском городских округах, ГО Верхняя Пышма, Ирбит и Первоуральск. Ранее стало известно, что на улице Технической в Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания корью. Также в начале апреля заболевших обнаружили на Сортировке. При этом вакцины нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.