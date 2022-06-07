Губернатор Моор отвез лекарства в подшефный город на Донбассе

08 июня 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Лекарства от тюменцев передали в больницу Краснодона (архив) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках рабочей поездки в Краснодон Луганской области губернатор Тюменской области Александр Моор передал партию медикаментов местной больнице. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Напишу о роддоме Краснодона и его сотрудниках. Врачи здесь работают, мягко говоря, в спартанских условиях. Возможности очень ограничены, но доктора все делают с оптимизмом. От всех тюменцев передал партию медикаментов. Пригласил главврачей городской больницы и роддома посетить Тюмень, обменяться опытом», — сообщил Александр Моор в своем telegram-канале. Губернатор также рассказал, что перед отъездом в ЛНР к нему обратились «серебряные» волонтеры. Бабушки попросили передать теплые вещи новорожденным Краснодона. Пинетки и шапочки пенсионерки связали буквально за пару ночей. Ранее URA.RU писало и о других встречах в рамках поездки Александра Моора в Луганскую область. В подшефном Краснодоне он встретился с главой местной администрации, посетил спортшколу, где показал мастер-класс по подтягиванию, и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Шефство над регионами Донбасса российские города стали брать в целях оказания им помощи и восстановления. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В рамках рабочей поездки в Краснодон Луганской области губернатор Тюменской области Александр Моор передал партию медикаментов местной больнице. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Напишу о роддоме Краснодона и его сотрудниках. Врачи здесь работают, мягко говоря, в спартанских условиях. Возможности очень ограничены, но доктора все делают с оптимизмом. От всех тюменцев передал партию медикаментов. Пригласил главврачей городской больницы и роддома посетить Тюмень, обменяться опытом», — сообщил Александр Моор в своем telegram-канале. Губернатор также рассказал, что перед отъездом в ЛНР к нему обратились «серебряные» волонтеры. Бабушки попросили передать теплые вещи новорожденным Краснодона. Пинетки и шапочки пенсионерки связали буквально за пару ночей. Ранее URA.RU писало и о других встречах в рамках поездки Александра Моора в Луганскую область. В подшефном Краснодоне он встретился с главой местной администрации, посетил спортшколу, где показал мастер-класс по подтягиванию, и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Шефство над регионами Донбасса российские города стали брать в целях оказания им помощи и восстановления.