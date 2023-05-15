Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменцами, которые проходят лечение в госпитале Минобороны после ранений, полученных во время спецоперации. Об этом Моор рассказал в своем telegram-канале.
«Встретился с нашими тюменскими героями в госпитале Министерства обороны. Парни — настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости», — сообщает Моор.
Как говорится в сообщении, все военнослужащие — мобилизованные. Прямо в госпитале сейчас идет их переподготовка, ребята горят желанием остаться в рядах вооруженных сил. Один из вариантов — продолжить службу в военкомате. «От всех тюменцев передал бойцам привет с родины — привез наши сибирские деликатесы», — добавил Моор.
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