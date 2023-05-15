Моор рассказал о встрече с тюменскими героями СВО. Фото

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменскими героями СВО в Москве

16 мая 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал тюменцам, лежащим в госпитале Минобороны, сибирские деликатесы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменцами, которые проходят лечение в госпитале Минобороны после ранений, полученных во время спецоперации. Об этом Моор рассказал в своем telegram-канале. «Встретился с нашими тюменскими героями в госпитале Министерства обороны. Парни — настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости», — сообщает Моор. Как говорится в сообщении, все военнослужащие — мобилизованные. Прямо в госпитале сейчас идет их переподготовка, ребята горят желанием остаться в рядах вооруженных сил. Один из вариантов — продолжить службу в военкомате. «От всех тюменцев передал бойцам привет с родины — привез наши сибирские деликатесы», — добавил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменцами, которые проходят лечение в госпитале Минобороны после ранений, полученных во время спецоперации. Об этом Моор рассказал в своем telegram-канале. «Встретился с нашими тюменскими героями в госпитале Министерства обороны. Парни — настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости», — сообщает Моор. Как говорится в сообщении, все военнослужащие — мобилизованные. Прямо в госпитале сейчас идет их переподготовка, ребята горят желанием остаться в рядах вооруженных сил. Один из вариантов — продолжить службу в военкомате. «От всех тюменцев передал бойцам привет с родины — привез наши сибирские деликатесы», — добавил Моор.