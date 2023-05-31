Задержанного силовиками челябинского адвоката выпустили из-под ареста

01 июня 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Олега Косенко отпустили под запрет определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Челябинский областной суд 1 июня выпустил из-под домашнего ареста адвоката Олега Косенко, задержанного по обвинению в мошенничестве. Как сообщил URA.RU представитель Косенко в суде Анастасия Татарченко, меру пресечения изменили на запрет определенных действий. «Мы подавали в суд апелляционную жалобу. По результатам ее рассмотрения мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Суд смягчил ограничения до запрета определенных действий», — сообщила URA.RU Татарченко. Сотрудники УФСБ по региону задержали Косенко 24 марта. Силовики работали по заявлению его бывшего клиента, фигуранта уголовных дел в региональном ПФР Александра Орехова. В своем заявлении бывший замглавы фонда обвинил адвоката в мошенничестве. Орехов посчитал, что Косенко не выполнил условия их договора, при этом присвоил себе миллионный гонорар. До 11 апреля Косенко находился за решеткой. После он был переведен под домашний арест. Однако Орехов подал новый иск к адвокату, в котором просил возместить имущественный и моральный вред. Экс-замглавы ПФР оценил ущерб в 21 млн рублей.

Челябинский областной суд 1 июня выпустил из-под домашнего ареста адвоката Олега Косенко, задержанного по обвинению в мошенничестве. Как сообщил URA.RU представитель Косенко в суде Анастасия Татарченко, меру пресечения изменили на запрет определенных действий. «Мы подавали в суд апелляционную жалобу. По результатам ее рассмотрения мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Суд смягчил ограничения до запрета определенных действий», — сообщила URA.RU Татарченко. Сотрудники УФСБ по региону задержали Косенко 24 марта. Силовики работали по заявлению его бывшего клиента, фигуранта уголовных дел в региональном ПФР Александра Орехова. В своем заявлении бывший замглавы фонда обвинил адвоката в мошенничестве. Орехов посчитал, что Косенко не выполнил условия их договора, при этом присвоил себе миллионный гонорар. До 11 апреля Косенко находился за решеткой. После он был переведен под домашний арест. Однако Орехов подал новый иск к адвокату, в котором просил возместить имущественный и моральный вред. Экс-замглавы ПФР оценил ущерб в 21 млн рублей.